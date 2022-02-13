القبض على 8 من مرتزقة داعش في أربع محافظات عراقية

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، يحيى رسول، في بيان، إن جهاز مُكافحة الإرهاب العراقية يواصل عملياته الدقيقة التي "تجتث بقايا عناصر داعـش في المدن العراقية"، بحسب ما نقلته شبكة السومرية.

وأضاف أن جهاز مكافحة الإرهاب نفذ "عمليتين نوعيتين في محافظتي الأنبار وصلاح الدين، أسفرتا عن إلقاء القبض على (6) من إرهابيي عصابات داعـش التكفيرية".

وفي عملية منفصلة، أضاف رسول، أنه "تم نصب كمين محكم من قبل قواتنا الأمنية في بابل، أثمر عن إلقاء القبض على عنصر إرهابي متخفٍ بين المواطنين".

وأشار رسول إلى أنه "بالتنسيق مع أسايش إقليم كردستان العراق - محافظة السليمانية أُلقي القبض على إرهابي".

(د ع)