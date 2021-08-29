مؤخراً، تتواصل العمليات ضد المتورطين في جنايات مثل السرقة والفساد في مناطق شمال وشرق سوريا وروج آفا. وتحظى هذه العمليات بترحيب شعبي واسع.

وألقي القبض على 8 أفراد في شبكة للجريمة المنظمة متورطون في جنايات تزوير الوثائق والفواتير وتلقي رشاوى والإضرار بالإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية.

المتورطون في هذه الجنايات كانوا قد اتخذوا أماكنهم في الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية واختلسوا ملايين الدولارات وجرى التأكد من ارتكابهم تلك الجنايات. وألقي القبض على المتورطين بقرار من المحكمة وسيرسلون إلى السجن.

وخلال محاكمتهم، أطلقت عليهم المحكمة تسمية "تنظيم الجريمة المنظمة"، وأصدرت أحكام بحقهم.

والمحكوم عليهم هم كل من س.أ.ه، م.أ.ه، ك. ج. ر، د.ش. إ، ك.أ،أ. إ. د.م، س.أ.س ود. ر. أ. وبحسب المعلومات ستتواصل عمليات مكافحة ضد جنايات التزوير والسرقة.

(م)

ANHA