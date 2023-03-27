القبض على 7 من مرتزقة داعش في العراق

قالت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية بالعراق، اليوم، في بيان لها، إن "مفارزنا تمكنت من إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين مطلوبين وفق أحكام المادة (٤/إرهاب) لانتمائهم لعصابات داعش"، حسب ما نقلت شبكة السومرية نيوز.

وأضافت، إن: "الإرهابيين قدموا الدعم اللوجستي لعناصر داعش في محافظة ديالى، فضلاً عن نقل المعلومات عن تحركات القوات الأمنية في المحافظة".

من جانبها ذكرت قيادة شرطة نينوى، في بيان لها، أن "مفارز ودوريات شرطة نينوى ألقت القبض على عدد من المتهمين المطلوبين للقضاء بينهم أربعة أشخاص ينتمون لعصابات داعش الإرهابية".

وبينت أن "مفارز مديرية شؤون السيطرات (الحواجز الإسمنتية) والطرق الخارجية، ألقت القبض على ثلاثة عناصر من عصابات داعش الإرهابية، في وقت ألقت مفارز مديرية شرطة القيارة القبض على إرهابي رابع"، مشيرة إلى "تسليمهم الى مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب نينوى".

(د ع)