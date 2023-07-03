القبض على 6 من مرتزقة داعش شمال العراق

قالت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية العراقية، اليوم، إنها ألقت القبض على 6 من مرتزقة داعش وصفتهم بـ "الخطرين" في نينوى شمال البلاد.

وذكرت الوكالة في بيان أن: "مفارزها في نينوى وباقي المحافظات ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، تمكنت من إلقاء القبض على ستة مطلوبين صدرت بحقهم أوامر قبض وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب".

وبيّنت أن المعتقلين: "شاركوا في مقاتلة الأجهزة الأمنية والاعتداء على المواطنين، كما تشير الوثائق إلى أن المتهمين ينتمون إلى ما يسمى بـ (لواء المعسكرات العامة، وفرقة اليرموك، وأيسر الأسرى، وفرقة ذات الصواري، وجيش دابق) ومقابل انتمائهم لهذه المسميات الإرهابية كانوا يتقاضون مبالغ مالية".

وأمس الأحد، بدأت قوة من قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي والقوات الأمنية العراقية تنفيذ عملية أمنية واسعة لتعقب خلايا مرتزقة داعش في عمق صحراء جزيرة الحضر الممتدة بين محافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار، على ما أعلنت وسائل إعلام الحشد الشعبي.

(د ع)