القبض على 5 من مرتزقة داعش شمال العراق

قالت وكالة الاستخبارات العراقية في بيان لها: إن "مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الارهاب في نينوى تمكنت من الإطاحة بـ 5 إرهابيين مطلوبين وفق أحكام المادة الرابعة من مكافحة الإرهاب بناء على معلومات استخبارية دقيقه تتعلق بوجودهم في إحدى مناطق محافظة نينوى".

وأضافت الوكالة في المعلومات التي أوردتها لوسائل الإعلام أنه "تم تشكيل فريق عمل استخباري لجمع المعلومات وإجراء التحريات اللازمة، وبكمين محكم تم إلقاء القبض على متهمين مطلوبين، ومن خلال التحقيق معهم اعترفوا صراحة بانتمائهم الى عصابات داعش ضمن ما يسمى بـ (فرقة عين جالوت وشؤون العسكر وفرقة ذات الصواري ولواء عبد الله بن الزبير وجيش العسرة) وكانوا يتقاضون لقاء ذلك مبالغ مالية"، مبينة "تم تدوين أقوال الإرهابيين وأحيلوا إلى الجهات المعنية استعداداً لمثولهم أمام القضاء لينالوا جزاءهم العادل".

ودعت وكالة الاستخبارات "المواطنين إلى ضرورة الإبلاغ عن جميع الخارجين عن القانون وفي جميع أنحاء العراق".

(د ع)