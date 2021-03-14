القبض على 5 من مرتزقة داعش في بغداد والأنبار

وأعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم الأحد، اعتقال خمسة مرتزقة من داعش في محافظتي بغداد والأنبار.

وقال رسول في بيان إنه "بناءً على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، يواصل جهاز مكافحة الإرهاب عملياته المتميزة لملاحقة بقايا مرتزقة داعش الإرهابية، حيث نفذت تشكيلات الجهاز واجبين نوعيين في مُحافظتي بغداد والأنبار، تمكنت خلالها من إلقاء القبض على عُنصرين من الإرهابيين في منطقتي (أبو غريب - الكرمة)"، بحسب شبكة السومرية.

وأضاف البيان أن "جهاز مُكافحة الإرهاب يواصل عملياته البطولية، حيث تمكن أيضًا من إلقاء القبض على 3 عناصر من مرتزقة داعـش في قضاء هيت".

هذا وتتواصل في العراق عمليات عسكرية وأمنية ضد مرتزقة داعش، إذْ كثّفت السلطات الأمنية العراقية تحركاتها لملاحقة فلول المرتزقة، مُطلقة عدة عمليات تفتيش، وتم فيها إلقاء القبض على العديد من المرتزقة والقياديين في داعش خلال هذه العمليات.

(ش ع)