القبض على 3 من نساء داعش كنّ يحاولن الدّخول إلى المناطق الّتي تحتلّها تركيّا

وأفاد مصدر أمني لوكالتنا، أنّ "ترافيك" عين عيسى أوقفت اليوم 3 من نساء مرتزقة داعش، ممن قاتلن ضمن صفوف داعش، أو عملن في مؤسساتها الأمنية، ومنهنّ من قتل زوجها في المعارك أو هم معتقلون لدى قوات سوريا الديمقراطية، واللواتي كنّ يحاولن العبور من قرية الدبس غربي عين عيسى صوب المناطق التي احتلتها تركيا في مقاطعة كري سبي/تل أبيض، وذلك عن طريق بعض السماسرة وخلايا داعش في المنطقة.

وذكر المصدر اسماء النساء اللواتي أُلقي القبض عليهن اليوم، وهنّ كل من : "مريم محمد الجعفر من مواليد 1956، لديها 3 أولاد كلهم كانوا ضمن صفوف داعش وهم معتقلون حالياً لدى قوات سوريا الديمقراطية، وريم إبراهيم العبو مواليد 1991 وهي زوجة أحد الدواعش الذي قتل في معارك تحرير الرقة، وهبة صالح إبراهيم من مواليد 1995 وهي زوجة أحد عناصر داعش المعتقلين لدى قوات سوريا الديمقراطية".

هذا وتمّ تسليمهنّ من قبل الترافيك وقوى الأمن الداخلي إلى الجهات الأمنية المسؤولة.

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ANHA