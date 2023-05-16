القبض على 3 دواعش في العراق وعملية أمنية واسعة شمال العاصمة

ذكرت وكالة الاستخبارات العراقية في بيان لها أنه "استناداً لمعلومات استخبارية دقيقة، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، وبعد تشكيل فرق للمراقبة وللمتابعة، من إلقاء القبض على متهم في محافظة بغداد هارب من محافظة نينوى والقبض على آخر شمال شرقي بغداد، ارتكبا جرائم إرهابية، أبرزها الهجوم على القوات الامنية وزرع عبوة ناسفة لاستهداف خلال السنوات السابقة".

وأضاف البيان، أنه "تم إلقاء القبض على عنصر آخر يعمل على تزويد عصابات داعش الإرهابي بالمعلومات عن تحركات القوات الامنية في محافظة كركوك".

من جانبها أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم، عن انطلاق عملية أمنية واسعة غرب الطارمية شمال العاصمة بغداد، للبحث عن المطلوبين وبقايا مرتزقة داعش.

وذكر بيان للهيئة، أن "قوة من اللواء 12 في الحشد الشعبي وبالتنسيق مع القوات الأمنية ينطلقان بعملية أمنية واسعة في مناطق غرب الطارمية".

وأضاف، أن" العملية الأمنية جاءت للبحث عن المطلوبين وبقايا عناصر داعش الإرهابية، بهدف تأمين شمال العاصمة بغداد".

وأعلنت يوم أمس قوات سوريا الديمقراطية القبض على متزعم لمرتزقة داعش وتفكيك خلية في ريف الحسكة الجنوبي بشمال وشرق سوريا.

(د ع)