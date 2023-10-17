القبض على 10 من مرتزقة داعش في العراق

أفادت وكالة الاستخبارات العراقية في بيان لها، أنه: "ضمن سلسلة من الإنجازات المتتالية التي حققها أبناؤكم من رجال وكالة الاستخبارات في ملاحقة ما تبقى من عصابات داعش الجبانة، حيث تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات وبناءٍ على معلومات استخبارية دقيقه تتعلق بوجود وتحركات لعشرة مطلوبين وفق أحكام المادة الرابعة من مكافحة الإرهاب وذلك في محافظات بغداد وكركوك وصلاح الدين وديالى".

وأضافت: "تم تشكيل فريق عمل استخباري لجمع المعلومات وإجراء التحريات اللازمة، وبعد استكمال الإجراءات الأصولية اللازمة أسفرت العملية وبكمائن محكمة، من إلقاء القبض على جميع المطلوبين".

وتابعت أنه: "من خلال التحقيق مع المتهمين اعترفوا صراحة بانتمائهم إلى عصابات داعش واشتراكهم بعمليات إرهابية استهدفت أفراد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والمواطنين وكانوا يتقاضون لقاء عملياتهم الإجرامية مبالغ مالية، كما دونت أقوالهم وأحيلوا إلى الجهات المعنية استعداداً لمثولهم أمام القضاء لينالوا جزاءهم العادل".

(د ع)