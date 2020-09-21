القبض على 10 من مرتزقة داعش في العراق

وقالت الوكالة: " إن مفارزها المتمثلة باستخبارات صلاح الدين ألقت القبض على 10 إرهابيين مطلوبين وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائهم لمرتزقة داعش في مناطق متفرقة من محافظة صلاح الدين، اثنان منهم تم القبض عليهما أثناء محاولتهما الهرب إلى إحدى دول الجوار بالتنسيق مع القوات الأمنية في محافظة السليمانية"، وذلك بحسب السومرية نيوز.

وأضافت الوكالة " تم أيضًا ضبط كدس للعتاد من مخلفات داعش في جزيرة مكيشيفة احتوى على مساطر تفجير وصواريخ ضد الدروع وصواريخ قاذفة"، مشيرةً إلى "تدوين أقوال الإرهابيين وإحالتهم للقضاء ورفع المواد المتفجرة دون حادث يذكر".

هذا وأعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، يوم السبت، القبض على مرتزقين من داعش كانا يعملان في ما يسمى "قاطع الرمادي" في محافظة الأنبار.

(ش ع)