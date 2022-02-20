القاهرة: إنتاج أثيوبيا للكهرباء من سد النهضة خرق للالتزامات

وقالت الخارجية المصرية: "تعقيباً على الإعلان الأثيوبي اليوم 20 فبراير، عن البدء بشكل أحادي في عملية تشغيل سد النهضة، وذلك بعد سابق الشروع أحادياً في المرحلتين الأولى والثانية من ملء السد، تؤكد مصر على أن هذه الخطوة تعد إمعاناً من الجانب الأثيوبي في خرق التزاماته بمقتضى اتفاق إعلان المبادئ لسنة 2015، الموقع من قبل رئيس الوزراء الأثيوبي"، بحسب شبكة "سكاي نيوز".

وكان رئيس الوزراء الأثيوبي، آبي أحمد، قد أطلق الأحد، رسمياً عملية إنتاج الكهرباء من سد النهضة.

وقام أبو أحمد برفقة مسؤولين رفيعي المستوى، بجولة في محطة توليد الطاقة وضغط مجموعة من الأزرار على شاشة إلكترونية، وهي خطوة قال مسؤولون إنها أطلقت عملية الإنتاج، حسبما ذكرت "فرانس برس".

ويثير السد الذي يتوقع أن يكون أكبر مشروع في أفريقيا لتوليد الكهرباء من المياه، خلافاً إقليمياً منذ أن أطلقت أثيوبيا المشروع في 2011.

وتتخوف دولتا المصب جارتا أثيوبيا، مصر والسودان، من تداعيات السد على أمنهما المائي، فيما تشدد أديس أبابا على أهميته لتوليد الكهرباء والتنمية.

(ل د)