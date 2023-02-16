القاهرة.. ندوة تبحث في التقارب بين جولة الاحتلال وحكومة دمشق عقب الزلزال

بمشاركة نخبة من الباحثين والمختصين من مصر وسوريا، ينظم مركز الفارابي للدراسات والاستشارات والتدريب، ندوة علمية في 18 شباط، في مقر أنشطة المركز، بالمنتدى الثقافي المصري، في العاصمة المصرية القاهرة.

تتمحور الندوة حول، فرص ومقومات نجاح التقارب بين دمشق وأنقرة في ظل تداعيات ما بعد كارثة الزلزال، وكارثة الزلزال وتداعياتها الإنسانية والديموغرافية في الداخل السوري.

وستسلط الضوء على تقارب دمشق وأنقرة، هل هو تقارب تكتيكي أم استراتيجي، وكارثة الزلزال ودوافع واهداف حكومة دمشق من التقارب مع تركيا، وماذا بعد كارثة الزلزال.

وستركز الندوة على الأوضاع الإنسانية في سوريا وتسييس المساعدات الإنسانية، وآلية تقديمها للمناطق المنكوبة، ودور الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، والمشاريع الإقليمية في سوريا ومستجدات ومتغيرات ما بعد كارثة الزلزال.

سيشارك فيها حضورياً وعبر الانترنت:

* الرئيس المشترك لدائرة العلاقات الخارجية بدران جيا كرد.

* رئيس الهيئة العلمية العليا اللواء الدكتور علاء عز الدين منصور.

* رئيس مركز الفارابي الأستاذ الدكتور مدحت حماد.

* الأمين العام للهيئة العملية العليا لمركز الفارابي مختار غباشي.

* مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن.

* السفير الدكتور يوسف الشرقاوي مساعد وزير الخارجية المصرية الأسبق ورئيس برنامج السياسة الخارجية والعلاقات الدولية في مركز الفارابي.

* الدكتور الباحث في العلوم السياسية وقضايا الشرق الأوسط طه علي أحمد.

* الباحثة في الشؤون السورية بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية رابحة علام.

يشار إلى أن مركز الفارابي للدراسات والاستشارات والتدريب، مركز مصري، ينظم ندوات علمية حول التطورات الحاصلة في المنطقة وبشكل خاص في البلدان العربية، بشكل دوري.

(أ ب)

ANHA