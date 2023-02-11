القافلة الثانية من مساعدات الإدارة الذاتية إلى حلب تصل معبر التايهة وتنتظر العبور

ونقلت مراسلتنا من منبج، أن القافلة الثانية من المساعدات المرسلة من قبل الإدارة الذاتية وصلت إلى معبر التايهة الفاصل بين مناطق الإدارة الذاتية وحكومة دمشق.

القافلة الثانية تتألف من 50 صهريجاً من المشتقات النفطية، ليصبح مجموع الشاحنات والصهاريج التي تنظر العبور إلى المناطق المنكوبة في حلب، 100، من القافلتين اللتين جهزتهما الإدارة الذاتية.

ومنذ يوم أمس، تنتظر القافلة الأولى المكونة أيضاً من 50 صهريجاً يحمل المشتقات النفطية لتقديمها للآليات التي تعمل على إنقاذ الأشخاص العالقين تحت الأنقاض، تتنظر العبور إلى المناطق المنكوبة في حلب.

الجدير بالذكر أن الإدارة الذاتية جهزت منذ 8 شباط الجاري أيضاً، شحنة مساعدات مؤلفة من 30 مركبة محملة بالمساعدات لتقديمها لأهالي المناطق المنكوبة في شمال غرب سوريا، عبر معبر أم الجلود الفاصل بين منبج وجرابلس المحتلة ولا تسمح دولة الاحتلال التركي بعبورها.

(ش س/سـ)

ANHA