القائد عبد الله أوجلان: كيف يعيش المقاوم؟ -2

ننشر الفصل الثاني من ملخص تقييمات القائد عبد الله أوجلان عام 1994 حول عملية الإضراب العظيم في 14 تموز/يوليو.

عملية الإضراب العظيم في 14 تموز عام 1982؛ تمت من قبل قادة حزب العمال الكردستاني (PKK) محمد خيري دورموش وكمال بير وعاكف يلماز وعلي چيچاك ضد جميع أنواع التعذيب وممارسات السلطات التركية بحقهم في سجن آمد.

استشهد كمال بير في 7 أيلول 1982، ومحمد خيري دورموش في 12 أيلول، وعاكف يلماز في 15 أيلول، وعلي چيچاك في 17 أيلول.

يجب أن يسير كفاح الشعب بشكل ناجح

"الحل هو بالتأكيد أن تكون قادراً على المشاركة مثلهم. لأنه ما زالت سياسة الإبادة تجاهنا مستمرة. إنها نفس السياسة ونفس الخطر. لماذا نذوب أنفسنا بهذا الشكل؟ إنها رفاقية النضال تماماً. الجميع يعمل بإذابة نفسه. ليس هناك جدال حول ذلك! هذا هو مبدأها، قاعدتها. هكذا عليكم العيش وتحملها. هذا هو معنى يوم القرار العظيم هذا وجميع القرارات المماثلة. التطبيق العملي الأعلى والأكثر كثافة هو أحد متطلبات هذا القرار. لا يزال الأمر كذلك وسيستمر هكذا.

هذا الشعب لديه كفاح ويجب خوضه بنجاح. هناك سياسة إبادة عظيمة ويجب هزيمتها. لقد كان الحزب هو الرائد في ذلك، ويجب أن يؤدي بالتأكيد إلى النجاح. لا يمكن التعامل مع هذا إلا من خلال حرب الجيش ويجب مواجهته بالتجييش حتى النهاية. لا يمكننا تصور أي حياة أخرى على أنها حياة. تجاهلوا مثل هذه المفاهيم الخاطئة وأوجه القصور، فهذا قرار صالح في جميع الأوقات. إنها تعليمات سارية المفعول في جميع الأوقات، وليس فقط في 14 يوليو/تموز 1982. هذه التعليمات هي التي تحدد أسلوب العمل وتحافظ على وتيرته. إنه التوجيه الذاتي والروح والنداء الأساسي للحزب والجيش.

اتُخذ قرار عظيم ويجب تنفيذه في الحياة

بالتأكيد؛ لا يمكنكم أن تقولوا: "لا يمكن سماع هذا النداء، لقد تم نسيان هذا النداء منذ فترة طويلة". لقد تم اتخاذ هذا القرار العظيم ويجب تنفيذه في الحياة. إنه القرار الصحيح الوحيد وعليكم فهمه. هذا قرار مدى الحياة؛ إنه قرار انتصار. إنه القرار الأخير والأصعب الذي يمكن أن يتخذه الجنس البشري. ماذا يعني واقع حياتكم عدا الالتزام به والوفاء بمتطلباته؟ ماذا يمكن أن يعني عدا أن يكون جزءاً من نجاحه؟

لا يمكن أن يُداس عليها أبداً

هذا القرار هو أيضاً قرار العيش بالمقاومة والسير على خط النصر في الحياة. إن المشاركة في هذا الحزب وخط نضاله هو الانضمام إليه دون قيد أو شرط، بغض النظر عن الفترة وفرق السن. الآن هذا قرار شعب عظيم، قرار هوية شعب، قرار قيادة، قرار مقاومة. لا يمكن أبداً أن يُداس عليها، أو يُسحب إلى اليمين واليسار بسبب أي قصور، أو تدميره، أو اختزاله إلى مستوى متوسط، ولا يُضحى به أبداً للفردانية!

أعتقد أنني تمكنت من الالتزام بهذه القرارات حتى الآن. أعتقد أننا أوصلنا هذا الشعب إلى الجوهر الحقيقي لهذه القرارات وأبقيناهم على قيد الحياة، وإن كانت محدودة. مرة أخرى؛ أعتقد أننا أبقينا الحزب على قيد الحياة وقاتلنا في ضوء هذه القرارات، وإن بشكل محدود. ما قمنا به هو بعض المتطلبات المتواضعة لهذا القرار. أبذل كل قوتي لتحقيق هدفهم الأعظم، انتصارهم الحاسم. أياً كان ما يعيق هذا، من الداخل والخارج، فأنا أواجهه بنطاق وتركيز كبيرين.

هذه الأيام هي أيام الحرب الكبرى

كل هذا يجب أن يعني شيئاً ما. هذه حقيقة شعب، حقيقة حرب. بالنسبة للذكي ولأولئك الذين يأخذون شعورهم بالمسؤولية على محمل الجد، هناك الكثير مما يمكن تعلّمه من هذا وامتلاك قوة عظيمة. ربما يكون عدم اتباع نهج في ضوء هذه القرارات التي أصبحت ملكاً للحزب والشعب، هو الموقف الأكثر لعنة يمكن الانخراط فيه. تمت إضافة كل أيامنا الواحدة تلو الأخرى كـ حلقة أيام القرار التاريخية هذه.

أهم رد على هذه الأيام؛ لا يجب أن تكون متواطئاً في فهم ومواقف الشخصيات التي تتلاعب بالقيم الأساسية نتيجة عدم كفاية. هذه أيام النضال العظيم. مثل هذه الأيام تمنح كل شخص الفرصة لتطهير نفسه، حتى لو كان ملوثاً إلى عنقه. هذه هي أيام محو حياة القرون الملعونة بضربة واحدة. هذه فرصة عظيمة.

لا تخطؤون في تقديرها

يمكنكم تقديم التفسير الأكثر صحة للمستقبل بأكمله. الأكثر حرية يفكر بشكل أفضل. عدا ذلك؛ لا تقولوا "أعطيت فرصة جيدة للحياة" وتخطؤون في تقديرها. قد تحدث أخطاء في التقدير في الزنزانة، لكن انظروا؛ هل فعل هؤلاء الرفاق ذلك؟ قد يكون سوء التقدير في الخارج، لكن انظروا، هل أخطأنا في التقدير؟ هل استولينا عليها لأن هناك إمكانية للحياة؟ هل كان انزياحنا عن وتيرتنا وأسلوبنا بعيداً عن النصر والنجاح؟

كما يمارس العدو حرباً خاصة في الزنزانة يومياً، فهل تآكل عزم هؤلاء الرفاق؟ ربما يكون التآكل شديداً في الخارج، لكن هل تآكلنا؟ إذن كيف يمكنكم، أنتم الذين تسيرون على خط النصر، وأنتم الأكثر حظاً في التطبيق العملي، استخلاص النتائج المعاكسة؟

إن الادّخار الفردي، والخروج من الحرب، والخروج من التكتيكات، أمر خطير للغاية وهذه مواقف وسلوكيات لا ينبغي أبداً الانخراط فيها، ولا يجب تجربتها، ولا يجب الدفاع عنها، لنفسه ومحيطه، لأي سبب من الأسباب. لديّ مبدأ واحد فقط وهو تمجيد الحياة. إن تفاني أولئك الذين يفهمونني بهذه الطريقة، أولئك الذين يُخضعون أنفسهم بهذه الطريقة، صحيح.

يجب تطبيقه بنجاح أكثر من أي وقت مضى

على هذا الأساس يُعطى العهد والمشاركة والقرار والعمل مرة أخرى في ذكرى مقاومة 14 تموز. لقد تم تقديم الكثير من العهود، وتم اتخاذ العديد من القرارات. هذا قرار حزبي، قرار شعبي، قرار حرب، أكثر من أي وقت مضى. يجب تطبيق هذا القرار بنجاح أكثر من أي وقت مضى، وبكل متطلباته. يجب تطبيقه أكثر من أي وقت مضى وتنفيذه بصبر وعناد كبيرين في مواجهة العوائق الداخلية والخارجية. هذا قرار سيؤدي إلى انتصارات أكثر من أي وقت مضى.

مرة أخرى؛ على هذا الأساس نظهر التزامنا بأصحاب هذه القضية العظيمة للمقاومة، وبقرار كل المقاومين، وخاصة الشهداء، شهادتهم وحياتهم ونضالهم. نجعله عملياً من خلال إتقان التطبيق بالإضافة إلى عمق التحليل الذي يضمن النجاح في جميع مجالات عملنا، وخاصة في حرب الكريلا. وهذا سيؤدي بالتأكيد إلى النجاح.

ستكون هذه المسيرة بمثابة مسيرة انتصار أكثر من أي وقت مضى".

(أم)