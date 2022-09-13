النظافة الشخصية وتعقيم المياه.. طبيب يحدد أهم طرق الوقاية من الكوليرا

تستمر دولة الاحتلال التركي بخفض منسوب مياه نهر الفرات ما أدى إلى انتشار الأوبئة والأمراض في المناطق المحاذية لنهر الفرات، ومنها مرض الكوليرا.

وأعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، في 10 أيلول الجاري، تسجيل عدّة إصابات بمرض الكوليرا في الرقة والريف الغربي لدير الزور، بالإضافة إلى 3 وفيات.

في هذا السياق، التقت وكالتنا الطبيب في مشفى الطبقة الوطني، عبد الله المبروك، الذي أشار إلى أن "الأمراض التي تنتج عن تلوث المياه كثيرة ومنها مرض الكوليرا، ونتيجةَ الحبس التركي لمياه نهر الفرات عن شمال وشرق سوريا، قد تكون هناك احتمالية لوجود بيئة تساعد على انتشار هذه الأمراض في المنطقة".

وعن طرق العدوى والإصابة بمرض الكوليرا قال، عبد الله المبروك، إن المرض ينتقل عن طريق المياه الملوثة إلى الإنسان، ويمكن أن يصاب به الشخص دون أن تظهر عليه أعراض المرض كـ الإسهال الحاد والجفاف.

وأوضح المبروك " أن الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض المرض تصل نسبتهم لـ 10 % من عدد المصابين، ونسبة قليلة جداً ممن يصابون بالمرض تصبح حالتهم خطيرة".

ولفت أيضاً "تأتي هذه الخطورة في بعض الأحيان نتيجة نقص السوائل في الجسم، وتصل حضانة المرض في جسم الإنسان من 7 إلى 14 يوم".

ونوه المبروك، إلى طرق الوقاية من مرض الكوليرا، وقال: "يجب المحافظة والمواظبة على النظافة الشخصية، بالإضافة إلى تعقيم وغلي الماء وغسل الخضار قبل تناولها".

وفي ختام حديثه دعا، عبد الله المبروك،" الأهالي إلى التقيد بالتعليمات الطبية وأخذ الحيطة من هذه الأوبئة"، وأكد "على وحدات المياه في المنطقة تكثيف عمليات التعقيم وكلورة المياه، للحد من انتشار الأمراض والأوبئة".

تأهب في ريف دير الزور الغربي

وفي ريف دير الزور الغربي أعلنت لجنة الصحة في مجلس دير الزور المدني حالة التأهب واتخاذ الإجراءات الاحترازية ونشر الوعي بين أهالي المنطقة للحد من انتشار الوباء وحماية الأهالي.

العضو في لجنة الصحة بريف دير الزور الغربي مثنى الحمود قال "مع انتشار مرض الكوليرا أعلنت لجنة الصحة حالة التأهب في جميع المراكز الصحية والمشافي".

وأضاف "قامت اللجنة بتأمين المستلزمات الطبية والأدوية وستطلق حملات توعية صحية للأهالي بخصوص الكوليرا وطرق الوقاية منها".

(كروب/خ)

ANHA