النيران تشتد وتلتهم كل الإطارات الموجودة في مرفأ بيروت

وكثف الدفاع المدني العمليات والجهود لمحاولة السيطرة على الحريق، كما نُقل عن الصليب الأحمر وجهات أخرى بأن هذا الحريق لا يمكن أن يؤدي إلى انفجار من أي نوع.

وتعمل فرق الدفاع المدني بمشاركة مروحيات الجيش على إطفاء الحريق، ومنعت قوى الأمن مرور السيارات على الطريق المجاور للمرفأ إفساحًا للمجال أمام وصول سيارات الإطفاء.

وقُطعت كل الطرق المؤدية إلى المرفأ لا سيما جسر الرينغ، كما تم تحويل السير من القاعدة البحرية باتجاه تقاطع برج الغزال، وقطع وتحويل السير عند محلة الكرنتينا وتقاطع الصيفي باتجاه برج الغزال.

وتتسع رقعة الدخان الأسود في سماء العاصمة، ويساهم الهواء في امتداد الحريق في المرفأ، في حين تواصل طوافات الجيش ورجال الإطفاء والدفاع المدني عمليات إطفاء الحريق الكبير من داخل المستوعبات وجانبه منعًا لاتساعه.

واندلع حريق في أحد مستودعات المنطقة الحرة في مرفأ بيروت اليوم الخميس، بعد مرور شهر وبضعة أيام على الانفجار الهائل الذي وقع بالمرفأ ودمر مناطق واسعة من العاصمة بيروت.

وأفادت معلومات أن الحريق وقع في مبنى توجد فيه براميل زيوت للقلي وإطارات كاوتشوك تابعة لشركة مستوردة.

(ز غ)