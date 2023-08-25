النيجر تعطي الضوء الأخضر لجيشي بوركينا فاسو ومالي للتدخل في أراضيها

أجازت النيجر لجيشي الجارتين بوركينا فاسو ومالي التدخل في النيجر في حال تعرضت لعدوان، هذا ما أعلنه قادة الانقلاب العسكري الحاكم في النيجر.

وجاء هذا الإعلان في ختام زيارة وزيرة خارجية بوركينا فاسو أوليفيا رومبا ونظيرها المالي عبد الله ديوب الخميس لنيامي حيث استقبلهما الرجل القوي الجديد في البلاد الجنرال عبد الرحمن تشياني.

وفي ختام الزيارة تلا الأمين العام المساعد في وزارة الخارجية النيجرية عمر إبراهيم سيدي بيانا نقل فيه عن الوزيرين ترحيبهما بأوامر أصدرتها نيامي و"تسمح لقوات الدفاع والأمن في بوركينا فاسو ومالي بالتدخل في أراضي النيجر في حال وقوع عدوان.

وبعيد الانقلاب العسكري الذي جرى في نيامي في 26 تموز، عبر الحكام العسكريون لبوركينا فاسو ومالي عن تضامنهم مع السلطات النيجرية الجديدة.

وبرز دعم هذين البلدين لجارتهما خصوصا بعد تهديد وجهته المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إكواس" بالتدخل عسكريا ضد الانقلابين في النيجر لإعادة إرساء "النظام الدستوري" في هذا البلد.

وفي أعقاب هذا التهديد وجهت الدولتان تحذيرا لإكواس من أن أي تدخل في النيجر سيكون بمثابة "إعلان حرب".

(م ش)