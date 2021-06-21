النيابة العامة في بورصة التركية تجدد رفضها طلب محاميّ القائد أوجلان للقائه

وتقدم المحامون (مظلوم دنيج، إبراهيم بيلمز، نوروز أويسال، وسرباي كوكلو)، بطلب إلى النيابة العامة في بورصة، للقاء موكلهم في سجنه.

هذا ولم ترد النيابة على الطلب، كغيرها من الطلبات التي قدمها المحامون على مدار 22 شهرًا مضى.

ويخضع القائد عبدالله أوجلان، المعتقل في سجن جزيرة إمرالي، لنظام عزلة مشددة تطبقها عليه السلطات التركية، إذ تمنع عنه المحامين ولقاءات العائلة، بالإضافة إلى الاتصالات الهاتفية.

وكان آخر لقاء للقائد مع محاميه في الـ 7 من آب 2019، فيما كان آخر تواصل له مع العالم الخارجي في الـ 25 من آذار الماضي، عبر اتصال هاتفي مع شقيقه محمد أوجلان دام 5 دقائق، ثم انقطع الاتصال.

وكانت النيابة العامة في بورصة قد فرضت على القائد أوجلان عقوبة منع لقاء المحامين لـ 6 أشهر بحجة تقديمه (خريطة الطريق) عام 2009 إلى محكمة حقوق الإنسان الأوروبية (DMME).

أما العقوبة التي بدأت في 23 أيلول 2020، انتهت منذ الـ 23 من آذار الماضي، فيما تستمر النيابة التركية بعدم السماح للمحامين بلقاء القائد أوجلان.

(س ر)