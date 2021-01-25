النووي الإيراني والعلاقات التركية على طاولة الاتحاد الأوروبي..اليوم

وكان وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس قد شدد، يوم السبت، على أن بلاده تقدم على المحادثات مع تركيا بحسن نية وبروح بناءة لا استفزازية، إلا أنه أكد أن سيادة اليونان لا تقبل التفاوض.

وقال الوزير، وفقًا للوكالة اليونانية الرسمية: "نأمل أن تفضي المحادثات إلى تهدئة التوترات، وأن يشارك الجانب التركي في المفاوضات بروح مماثلة".

والجدير بالذكر أن المحادثات الاستكشافية بين اليونان وتركيا، البلدان العضوان في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، تستأنف في إسطنبول، اليوم الإثنين، بعقد جولتها الـ 61.

وكانت العلاقات اليونانية التركية شهدت توتراتٍ حادة خلال الأشهر الماضية، على خلفية التنقيب عن الغاز شرق المتوسط، إلا أن الهدوء النسبي عاد مؤخرًا بعد وساطة الناتو والاتحاد الأوروبي بجهود ألمانية، والاتفاق على استئناف المفاوضات بين الطرفين.

وفي السياق، دعا دبلوماسي أوروبي إيران إلى العودة إلى الاتفاق النووي من دون شروط.

وأشار الدبلوماسي إلى أن دول الاتحاد تأمل عودة الولايات المتحدة والإدارة الجديدة إلى الاتفاق، موضحًا أن الإطار النووي هو إطار التفاوض الوحيد حول الاتفاق.

(ي م)