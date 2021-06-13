النووي الإيراني.. رفع واشنطن لبعض العقوبات لم يغرِ طهران ولا نتيجة للمفاوضات هذا الأسبوع

وقال رئيس الوفد الإيراني المفاوض، عباس عراقجي، في ختام اليوم الأول من الجولة السادسة من المحادثات في فيينا، أمس السبت، "شخصيًّا لا أعتقد أنه يمكننا التوصل إلى نتيجة هذا الأسبوع".

وفي نهاية الاجتماع في العاصمة النمساوية، قال ممثل روسيا ميخائيل أوليانوف أيضًا إن المفاوضين يحتاجون "بضعة أسابيع إضافية لترتيب النص الموجود"، حسب بيان على موقع تويتر.

وكانت الأنظار قد اتجهت، أمس السبت، إلى العاصمة النمساوية، التي تشهد انطلاق الجولة السادسة من المحادثات، وسط تفاؤل حذر، لاسيما أن عددًا من الملفات لا يزال عالقًا بلا حل، أبرزها مسألة العقوبات الأميركية.

وعلى الرغم من أن واشنطن رفعت الخميس عقوبات عن 3 مسؤولين وشركتين في إيران، في خطوة حسن نية، إلا أن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، لم يعتبرها كذلك.

وقال في تغريدة على تويتر "عمليات شطب الولايات المتحدة الانتقائية لا تتعلق بمحادثات خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) ولا ينظر إليها على أنها إشارات حسن نية".

وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أكد في تصريحات سابقة الأسبوع الماضي أن العديد من العقوبات لن ترفع عن طهران.

وتترافق الانتخابات الرئاسية الإيرانية مع خوض طهران وأطراف الاتفاق منذ مطلع نيسان/ أبريل، محادثات في فيينا سعيًا لإحيائه بعد الانسحاب الأميركي منه عام 2018 في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.

وتشارك الولايات المتحدة التي أبدى رئيسها الجديد جو بايدن استعداده للعودة الى الاتفاق، بشكل غير مباشر في المحادثات ومن دون التواصل مباشرة مع وفد إيران.

(د ع)