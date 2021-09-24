النواب الأميركي يصادق على ميزانية الدفاع

وصوّت 316 نائباً لصالح مشروع القانون مقابل 113 صوتوا ضد تمرير مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2022، والمقدر بـ 768 مليار دولار.

ويُرسَل مشروع القانون الآن إلى مجلس الشيوخ للتصويت عليه، قبل أن يتم إرساله للبيت الأبيض ليوقّعه الرئيس ويصبح قانوناً نافذاً.

وتأتي الموافقة على مشروع تفويض السنة المالية لوزارة الدفاع، بالتزامن مع أزمة الانسحاب من أفغانستان.

فيما ابتعد مجلس النواب عن تبنّي تغييرات جذرية في مجالات أخرى. ورفضت أغلبية من الحزبين في الغرفة، اقتراحاً من النائب جمال بومان، لتقليص وجود القوات الأمريكية في سوريا، دون موافقة الكونغرس، بحسب صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية.

وافق مجلس النواب الأميركي أمس بأغلبية ساحقة على مشروع قانون، يؤمّن مليار دولار لتمويل الدرع الصاروخي الإسرائيلي "القبة الحديدية"، بعد جدل أثير حول هذا الموضوع في بداية الأسبوع.

كما أن موافقة مجلس النواب، من شأنه منح موافقة كبيرة من الحزبين لفتح تحقيق مستقل في إخفاقات الولايات المتحدة في أفغانستان.

(م ش)