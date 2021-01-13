النواب الأمريكي يصوت على مساءلة ترامب

وصوت 221 مشرعاً في مجلس النواب، الغرفة السفلى للكونغرس الأمريكي، لمصلحة إقرار قواعد المناقشات حول وثيقة عزل ترامب وعملية إجراء التصويت حول الموافقة عليها أو رفضها، بينما عارض 203 نواب هذه الأجندة.

وبذلك تحال القضية إلى مجلس الشيوخ، وقد تستمر تلك القضية لأسابيع حتى بعد رحيل ترامب من البيت الأبيض.

وقالت رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، في بداية المناقشة، إن ترامب "حرض على التمرد المسلح على الدولة ولا بد أن يرحل".

وشددت على أن الرئيس الحالي يمثل "تهديداً واضحاً"، معتبرة أنه يجب عزله مع إدانته من قبل مجلس الشيوخ.

من جانبه، أكد زعيم الأغلبية بمجلس النواب الأميركي ستيني هوير، وهو ثاني أهم شخصية ديمقراطية في المجلس، الأربعاء أن مجلس النواب يعتزم رفع بنود مساءلة الرئيس دونالد ترامب لمجلس الشيوخ في أقرب وقت ممكن هذا الأسبوع.

فيما طالب الديمقراطيون بعزله، فقد قال النائب الديمقراطي ماكغرفرن إن عزل ترامب رسالة للعالم بأن الديمقراطية الأميركية مستمرة.

(ي ح)