النتائج النهائية للانتخابات الإسرائيلية: لا حسم

بعد يومين من إجرائها، أعلنت لجنة الانتخابات الإسرائيلية أن كتلة اليمين التي يتزعمها بنيامين نتنياهو توقفت عند 59 مقعدًا بشرط ضمان "تحالفه مع نفتالي بينيت زعيم اليمين الجديد"، في حين أن كتلة الوسط واليسار أو ما يطلق عليها كتلة التغيير حصلت على 57 مقعدًا بدون حزب القائمة العربية الموحدة الذي يتزعمه منصور عباس الذي وصل إلى 4 مقاعد يمكن أن يحسم انضمامه لأي معسكر القوة لصالحه، ويتيح تشكيل حكومة.

وبحسب النتائج، وصل الليكود إلى 30 مقعدًا، يليه حزب هناك مستقبل بزعامة يائير لابيد إلى 17 مقعدًا، وشاس 9 مقاعد، وأزرق - أبيض بزعامة بيني غانتس 8 مقاعد، ويهدوت هتوراة 7، ومثلها لحزب بينيت، ومثلها للعمل، وإسرائيل بيتنا بزعامة أفيغدور ليبرمان، و6 مقاعد للصهيونية الدينية بزعامة بتسلئيل سموتيرتش، ومثلها للقائمة العربية المشتركة، وأمل جديد بزعامة جدعون ساعر، و4 مقاعد لمنصور عباس.

وأشارت اللجنة إلى أن نسبة التصويت النهائية بلغت 67.4 بالمئة، بواقع 4،435،805 من أصل 6،578،084 يحق لهم الانتخاب.

(ع م)