النتائج الأولية للانتخابات اللبنانية تشير إلى خسارة حزب الله للأغلبية في البرلمان

وأنتجت انتخابات الأحد - الأولى منذ الانهيار المالي للبنان وانفجار ميناء بيروت عام 2020 - انتصارات للقوات اللبنانية المتحالفة مع السعودية، وهي حزب مسيحي، ومرشحون ذوو عقلية إصلاحية من مختلف الطوائف.

ومع ذلك، يمكن أن تؤدي اختراقاتهم إلى تقسيم البرلمان إلى عدة معسكرات واستقطاب أكثر حدّة بين حلفاء حزب الله ومعارضيه. هؤلاء المعارضون ليسوا موحدين حاليًّا في كتلة واحدة.

وقد يعرقل الجمود الإصلاحات المطلوبة لإطلاق الدعم من صندوق النقد الدولي لتخفيف الأزمة الاقتصادية في لبنان وتأجيل القرارات البرلمانية بشأن رئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء بتشكيل مجلس الوزراء ورئيس جديد في وقت لاحق من هذا العام.

وتشير النتائج الأولية إلى عكس مسار الانتخابات اللبنانية الأخيرة في 2018، عندما فاز حزب الله وحلفاؤه بـ 71 مقعدًا من مقاعد البرلمان البالغ عددها 128 مقعدًا، مما دفع لبنان إلى عمق الفلك الإيراني وبعيدًا عن المملكة العربية السعودية، بحسب رويترز.

وقد تفتح نتيجة الانتخابات الباب أمام السعودية لممارسة نفوذ أكبر في لبنان، وهي ساحة تنافسها مع طهران منذ فترة طويلة.

ولم يصدر تعليق فوري من السعودية، لكن إيران قالت يوم الإثنين، إنها ستحترم التصويت ولم تتدخل قط في الشؤون الداخلية للبنان.

ورحبت الولايات المتحدة، التي فرضت عقوبات على حزب الله، بالانتخابات وشجعت السياسيين على إعادة الالتزام بالإصلاحات الاقتصادية.

وأعلنت وزارة الداخلية عن نتائج 12 من أصل 15 منطقة، لكن عدة أحزاب قالت إنها ستقدم طعونًا.

وكانت مصادر سياسية متحالفة مع حزب الله قد قالت في وقت سابق إن إحصائياتهم الأولية تظهر أنه من غير المحتمل أن يحصل الحزب وحلفاؤه على أكثر من 64 مقعدًا.

ومن بين الخسائر الملحوظة، الحليف الكبير لحزب الله ونائب رئيس البرلمان إيلي الفرزلي (72 عامًا) الذي خسر المقعد الأرثوذكسي المسيحي في البقاع الغربي، وفقًا للنتائج الرسمية.

وخسر الفرزلي أمام مرشح مدعوم من الزعيم الدرزي المعروف وليد جنبلاط، لكن قائمة جنبلاط خسرت أيضًا مقعدًا سنيًّا أمام المرشح المستقل ياسين ياسين.

وقال ياسين لرويترز "بعد عامين ونصف من المواجهة المباشرة في الشوارع ضد حكومة الظلم، بدأنا أخيرًا رحلة التغيير في لبنان. هذا احتفال وطني!"

ومن الخسائر الأخرى كانت للسياسي الدرزي المتحالف مع حزب الله طلال أرسلان، الذي انتخب لأول مرة عام 1992.

وخسر مقعده للوافد الجديد مارك ضو الذي فازت قائمته المعارضة بثلاثة مقاعد.

وانتزع المرشح المستقل إلياس جرادي مقعدًا مسيحيًّا أرثوذكسيًّا من أسعد حردان، في معقل حزب الله التقليدي في جنوب لبنان.

وتغلب فراس حمدان، المحامي والناشط، على مروان خير الدين، رئيس مجلس إدارة بنك "AM" اللبناني.

وقال مسؤول حزبي من القوات اللبنانية لرويترز إن التيار الوطني الحر، الذي أسسه الرئيس ميشال عون، حصل على ما يصل إلى 16 مقعدا، انخفاضا من 18 مقعدا في 2018.

وقال مهند حاج علي من مركز كارنيغي للشرق الأوسط، إن تمثيلهم المتضائل، إلى جانب الخسائر في الجنوب والبقاع الغربي، سيوجه "ضربة كبيرة" لمزاعم حزب الله بالحصول على دعم عابر للطوائف.

ومع ذلك، اكتسح حزب الله وحركة أمل المتحالفة معه جميع مقاعد الشيعة، وفقًا لتوقعات كلا الحزبين.

ومن بين الفائزين النائبان الحاليان علي حسن خليل وغازي زعيتر، وكلاهما يواجه اتهامات بشأن انفجار بيروت المدمر في 4 آب 2020.

وبدا التمثيل السني منقسما بين حلفاء ومعارضي حزب الله، وسط تدني نسبة الاقتراع لطائفة كان يسيطر عليها ذات يوم السياسي البارز سعد الحريري، الذي فقد الدعم السعودي.

وسجلت طرابلس، ذات الأغلبية السنية، أقل نسبة إقبال على مستوى البلاد.

(م ش)