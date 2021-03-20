النساء: بمشاركة المكونات وروح مقاومة غاري سنجعل من نوروز2021  عامًا للنصر

يصادف الـ 21 آذار من كل عام عيد نوروز الذي يحتفل به الشعب الكردي بمشاركة كافة المكونات.

بهذه المناسبة، وجّهت النساء وإداريات مؤسسات المرأة في شمال وشرق سوريا رسالة التهنئة، وأشرن إلى أن نوروز 2021 سيكون بروح مقاومة غاري وهزيمة الفاشية.

الشدادي

إدارية مؤتمر ستار، صفاء العبد، هنات قدوم عيد نوروز وقالت: "نحن نقبل على مشارف عيدين عيد نوروز وعيد الأم، ونوجه بطاقة معايدة لكل الأمهات ونتقدم بتهنئة خاصة لأهلنا الكرد".

وأكدت "احتفالية نوروز لجميع أطياف ومكونات الشمال والشرق السوري، وتدل على الثقافة المشتركة والروابط التي تدخل بين النسيج الذي يرسم اللوحة الفسيفسائية والذي يعيش ضمن إطارها كل الطوائف والمكونات الشمال السوري".

ووجّهت صفاء العبد رسالة إلى شعوب المنطقة عن ضرورة التكاتف والتعاضد للوقوف في وجه المخططات الاستعمارية التي تهدف إلى ضرب أمن واستقرار المنطقة.

'نؤكد للعالم أننا شعب واحد ونحترم جميع الثقافات'

بدورها قالت عضوة مؤتمر ستار شيماء العبدو، إن نوروز مناسبة عظيمة لكل شعوب المنطقة، مضيفة "هذه المناسبة لا تخص الكرد وحدهم، إنما هي مناسبة رسمية للعرب والسريان والتركمان، ومن خلاله نؤكد للعالم بأننا شعب واحد نحترم الثقافات والمناسبات".

وطالبت شيماء خلال حديثها المكونات بأن تكون يدًا واحدة لتحقيق حريتها.

فيما عبّرت عضوة دار المرأة فاطمة العيسى، عن سعادتها بقدوم نوروز ولفتت إلى أن "المناسبة لا تخص مكونًا واحدًا، فنحن اعتدنا أن نعيش أفراحنا ومناسباتنا مع بعضنا البعض".

وقالت فاطمة العيسى في ختام حديثها: "عيد نوروز مناسبة تتيح لنا الفرصة لنوجه رسالة خاصة لتوحيد الصف للتخلص من التدخلات الخارجية وإدارة أنفسنا والحفاظ على مكتسبات ثورتنا".

كوباني

في السياق، هنأت فريدة إبراهيم النوروز وقالت: "بمقاومة السجون والكريلا نستقبل نوروز هذا العام، تاريخ الشعب الكردي تاريخ المقاومة".

وأضافت "على الرغم من هجمات الدولة التركية المتكررة على أجزاء كردستان بكافة الطرق لكسر إرادة شعبنا، إلا أننا سوف نحتفل بنوروز هذا العام بمعنويات عالية".

بدورها باركت عدله سليمان نوروز 2021 على القائد عبدالله أوجلان وأسر الشهداء والشعب الكردي، وقالت "نستقبل نوروز هذا العام بحماس كبير وسنجعل من هذا العام عامًا لحرية القائد أوجلان وكافة الشعب الكردي".

ومن جانبها، قالت أميرة بلال "سنجعل من فرحة نوروز هذا العام حرية للقائد عبدالله أوجلان، وسننتصر بروح انتصار مقاومة غاري، فكما هزمت قوات الكريلا الدولة التركية الفاشية في غاري سنهزمها في مناطقنا أيضًا".

(س و)

ANHA