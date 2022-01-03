النساء يعبرن عن مساندتهن ودعمهن المقاومة كوباني بوجه الدولة التركية المحتلة

كثفت دولة الاحتلال التركي في الفترة الأخيرة هجماتها على شمال وشرق سوريا، حيث قصفت مؤخراً منزلاً في مدينة كوباني، أسفر عن استشهاد 6 من أعضاء وعضوات حركة الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة.

وأثار الهجوم الذي تعرضت له كوباني حفيظة الأهالي، حيث شجبت المواطنة دجلة علي في مستهل حديثها الهجوم وقالت: "تستهدف الدولة التركية الكرد لإنهاء وجودهم".

'لن نبقى صامتين'

أكدت دجلة "أن الاحتلال التركي لن يكسر إرادة الكرد عبر هجماته، بل سيقابلونها برفع وتيرة النضال، وقالت "سنقف مع شعبنا الذي يتعرض للهجمات، ولن نبقى صامتين، سنقاوم ونقوم بالمزيد من الفعاليات".

من جانبها، استنكرت المواطنة، صديقة إيبو، ما تقوم به تركيا من ممارسات تعسفية بحق الشعوب، وقالت "إن الهجمات التي تشنها دولة الاحتلال التركي ليست بالجديدة، فلتركيا سجل حافل بالدماء".

ناشدت صديقة منظمات حقوق الإنسان التدخل ووضع حد لجرائم الاحتلال التركي، وتساءلت "أين حق الإنسان الذي تدعون إليه، ما ذنب الذين استشهدوا جراء انتهاكات الدولة التركية؟، لماذا لا تقوم المنظمة بأداء واجبها وتوقِف تركيا عند حدها".

في ختام حديثها، أكدت صديقة مساندتها لأهالي كوباني، وقالت "لن نقف مكتوفي الأيدي وسنصمد أمام ما تمارسه دولة الاحتلال".

'تركيا تعيد السيناريو العثماني'

بدورها، بيّنت المواطنة، فاطمة علي، "أن عداء دولة الاحتلال للكرد ليس جديداً، بل هو استمرار وتكرار لسيناريو أجدادها العثمانيين وتاريخهم الحافل بالدماء والمجازر".

وعبّرت فاطمة عن استيائها من موقف منظمات حقوق الإنسان، وقالت: "نريد من منظمة حقوق الإنسان أن تقوم بواجبها وتخرج عن صمتها حيال ما ترتكبه دولة الاحتلال التركي بحق شمال وشرق سوريا".

(ف)

ANHA