النساء يعاهدن بالسير على خطا المناضلة سما يوجا

وحضرت المحاضرة التي ألقيت في كومين "الشهيد صالح"، عشرات النساء من ناحية عين عيسى والمهجرات من مقاطعة كري سبي المحتلة.

بدأت المحاضرة بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، استذكرت بعده الإدارية في مؤتمر ستار، رقية محمد، الشهيدة المناضلة سما يوجا بالقول إن: "المناضلة الشهيدة سما أضرمت النار بجسدها في إطار مقاومة السجون ورفضاً لاستبداد وفاشية الدولة التركية المحتلة والمعاملة القاسية غير الإنسانية بحق المعتقلات والمعتقلين ومناضلات ومناضلي حركة التحرر الكردستانية، بعد الحكم عليهم بأحكام ظالمة في إطار المحاكمات الصورية".

واستعرضت المراحل النضالية التي خاضتها المناضلة إلى أن تم اعتقالها من قبل سلطات الفاشية التركية تعسفياً ووحشياً، الأمر الذي دفعها لإضرام النار في جسدها احتجاجاً على المعاملة القاسية ولفت أنظار العالم لمأساة آلاف المعتقلات والمعتقلين في سجون الفاشية التركية.

وعاهدت بالسير على خطى الشهيدات والشهداء المناضلين حتى الوصول للحرية والنيل من الفاشية التركية.

هذا وأضرمت المناضلة سما يوجا، من مواليد 1971 من منطقة آغري بباكور (شمال كردستان)، النار بجسدها في 21 من شهر آذار من العام 1998، واستشهدت في 17 من شهر حزيران من العام نفسه، دون أن تسمح السلطات التركية لها بتلقي العلاج.

(ي م)

ANHA