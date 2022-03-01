النساء وقوات حماية المجتمع- المرأة.. ينددن بالعزلة المفروضة على القائد أوجلان

ضمن سلسلة الفعاليات التي أطلقتها منصة الفعاليات المشتركة للحركات والتنظيمات النسائية في شمال وشرق سوريا التي انطلقت فعالياتها في الـ 23 شباط الماضي والتي ستستمر لغاية الـ 10 من شهر آذار الجاري، تحت شعار "معاً نحمي ثورتنا ونحرر أراضينا"، وذلك مع اقتراب اليوم العالمي للمرأة، خرجت المئات من النساء في مظاهرة، رافعات صور القائد عبد الله أوجلان وأعلام قوات حماية المجتمع - المرأة.

ورددت النساء شعارات تحيي مقاومة المرأة، وتندد بالعزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان.

وارتدت النساء الزي الكردي الفلكلوري، وهن يرددن الشعارات التي تحي مقاومة المرأة، وتندد بالعزلة المفروضة على القائد عبدالله أوجلان

حيث انطلقت المظاهرة من أمام دوار السياحي الواقع غربي المدينة، وجابت الشارع العام وصولاً إلى مقر مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في مدينة قامشلو.

ومن ثم وقفت المتظاهرات دقيقة صمت على أرواح الشهداء، من ثم ألقت الإدارية في قوات حماية المجتمع – المرأة، آسيا جمعة، كلمة هنأت فيها القائد عبد الله اوجلان وجميع النساء باقتراب اليوم العالمي للمرأة.

ولفتت إلى ما تعرضت له المرأة من اضطهاد، مؤكدة: "بأن القائد عبد الله أوجلان فتح للمرأة المجال في تصعيد نضالها، وبفضل فكره أصبحت المرأة في شمال وشرق سوريا مثلاً يقتدى بها".

واستنكرت آسيا جمعة، صمت المنظمات الدولية حيال ما يتعرض له القائد عبدالله اوجلان في سجن إمرالي من انتهاكات.

واختتمت المظاهرة بتسليم وفد من قبل المتظاهرات رسالة لمفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، لتسليمها إلى لجنة مناهضة التعذيب CPT.

في السياق ذاته، أصدرت قوات حماية المجتمع (المرأة) بياناً حول العزلة المفروضة على القائد في ساحة المرأة في كوباني.

حيث قُرئ البيان من قبل عضوة قوات حماية المجتمع المرأة، نورجان طيفور، جاء فيه:

"اُعتقل القائد آبو في ١٥ من شباط ١٩٩٩ بمؤامرةٍ دوليةٍ وسُلّم للدولة التركية الفاشية".

وأشار إلى أنه "بُني نظام إمرالي كنظامٍ وحشيٍّ وغير قانوني، ومؤسسي هذا النظام هم القوى المهيمنة العالمية، وكما قال القائد آبو الدولة التركية المحتلة والفاشية".

وتابع: "لم يلتقِ القائد آبو بمحاميه نتيجة قرارات العزلة المفروضة بحقه خلال العام الماضي، ورُفضت طلبات المحامين للالتقاء به مئات المرات لأسباب وذرائع واهيةٍ، كما مُنع في الوقت ذاته من لقاء عائلته".

وأضاف أن القوى المهيمنة والدولة التركية الفاشية والمحتلة بهذه العزلة المشدّدة يحاولون قطع علاقة القائد آبو بالبشرية جمعاء.

وفي ختامه، قال: "منذ ٢٣ عاماً، وهذه الجريمة اللا إنسانية تستمر ضد القائد آبو، وقد حان وقت إنهائه، يُرشد القائد آبو البشرية إلى طريق الحرية، لذا فهو أكثر المستحقين لها بكل تأكيد ويجب أن يكون بيننا ويعيش حراً طليقاً، ولهذا نحن في قوات حماية المجتمع المرأة نؤكد أننا نرفض هذه الجريمة".

(ي م)

ANHA