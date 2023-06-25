النساء والأهالي في مقاطعة قامشلو يستذكرون الفدائية زيلان

إحياءً لذكرى استشهاد الفدائية زيلان (زينب كناجي)، نظم مؤتمر ستار في مدينة ديرك وناحيتي جل آغا وكركي لكي بمقاطعة قامشلو، مراسم استذكار للشهيدة.

بدأت المراسم التي أقيمت في أماكن مختلفة، بمشاركة الأهالي وعضوات وأعضاء المؤسسات المدنية في ديرك والناحيتين، بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء.

ثم تحدثت الإدارية في مؤتمر ستار بمدينة ديرك، فاطمة سليمان، حول مسيرة الشهيدة زيلان، وأكدت أن الشهيدة تمثل روح المقاومة والإرادة الحرة لآلاف النساء اللواتي يسرن الآن على فكرها ونهجها.

تضمنت مراسم استذكار الشهيدة زيلان في ديرك، عرض فيلم وثائقي عن مسيرة كفاحها.

بينما تحدثت عضوة مؤتمر ستار، جيان يونس، في المراسم التي أقيمت في ناحية جل آغا، عن العملية الفدائية التي نفذتها الشهيدة زيلان في 30 حزيران 1996، ضد جيش الاحتلال التركي في ديرسم بباكور (شمال كردستان).

وأكدت أن الفدائية زيلان استمدت شجاعتها وإرادتها من فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان، وأثبتت للعدو أنه ليس بمقدور أحد النيل من فكر القائد وفلسفته، كما أكدت أن تضحيات الشهيدات الفدائيات أصبحت ميراثاً لكافة النساء الساعيات إلى الحرية.

وشددت على أهمية اقتداء كافة النساء بنهج الفدائية زيلان والمناضلات اللواتي سرن على دربها واستشهدن. وعاهدت على مواصلة نهج الشهيدات زيلان وفيان وزينب ويسرى وليمان وغيرهن من الشهيدات، وذلك عبر الالتفاف حول فلسفة الأمة الديمقراطية وتعزيزها على الأرض.

تلت ذلك، قراءة نص رسالة الشهيدة زيلان من قبل الإدارية في مؤتمر ستار، سمر حسين، وعرض سنفزيون عن مسيرة المناضلات الكرديات اللواتي ناضلن من أجل القضية الكردية، ومقتطفات عن حياة المناضلة زيلان ومسيرتها النضالية.

وفي حديث عضوة مؤتمر ستار بناحية كركي لكي، زينب محمد، أكدت أن الشهيدة زيلان بعمليتها الفدائية اصبحت نهجاً للمرأة للسير نحو الحرية، ومنحها قوة للوقوف في وجه الطغاة والأنظمة الاستبدادية التي تحاول تقييد حريتها وإقصاء دورها.

انتهت مراسم الاستذكار بترديد المشاركات والمشاركين شعار "Jin, Jiyan, Azadî" (المرأة، الحياة، الحرية).

(كروب/ي م)

ANHA