النساء في زركان: لن نترك أرضنا مهما حاول الفاشي اردوغان ومرتزقته

مؤخراً استهدفت دولة الاحتلال التركي منشآت خدمية ودور عبادة في ناحية زركان. تعرضت المدارس والمساجد وبلدية الشعب لقصف عنيف من قبل جيش الاحتلال التركي في الأسبوعين الأخيرين.

أهالي الناحية التابعة لمقاطعة الحسكة استنكروا تلك الهجمات وجددوا التزامهم بالدفاع عن المنطقة ضد جميع أنواع الهجمات.

واستنكرت المواطنة سورية محمد من أهالي ناحية زركان، هجمات دولة الاحتلال التركي "نستنكر بأشد العبارات استهدافات الاحتلال التركي التي باتت تطال ناحيتنا ومرافقنا الخدمية، كالمدارس والبلديات والأفران والمراكز الصحية وغيرها من المراكز الأخرى، فليس لأردوغان وأي دولة من الدول حق علينا بأي شيء".

وتابعت متسائلة في حديثها عن استهداف جيش الاحتلال التركي للمواقع الآهلة بالسكان "لماذا هذا القصف الذي يشنه أردوغان على ناحيتنا واستهداف بيوتنا والمواقع الآهلة بالسكان؟، ماذا يريد منا؟". وشددت "كفى لهجماته الفاشية، واصفة هذه الهجمات "بالوحشية".

وأكدت "يحلم الفاشي أردوغان ومرتزقته بخروجنا من أرضنا؛ ومهما حاول وشدد من هجماته ضدنا سنبقى متمسكات بأرضنا ولن نتخلى عنها مهما كلفنا الأمر".

مشددة بقاءها في مدينتها "سنستمر بالمقاومة حتى آخر قطرة دماء في أجسادنا لدحر الاحتلال عن المنطقة".

فيما أشارت مريم العبد الله من أهالي ناحية زركان، إلى "إن الاحتلال التركي، يستهدف هجماته المنازل ويدمرها".

وتابعت "بالرغم من الهجمات والقصف المستمر على الناحية، إلا إننا لن نتزحزح من ديارنا، ولن نتركها مهما حاول الفاشي أردوغان ومرتزقته".

(م ح)

ANHA