النساء في شمال وشرق سوريا يطالبن بالتكاتف لعدم تكرار مجازر معاهدة لوزان

نُظمت أمس، أعمال منتدى على مستوى الشرق الأوسط حول المجازر في ميزوبوتاميا، تحت شعار "بقوة وتضامن النساء سندحر سياسة التقسيم وإبادة لوزان بحق الشعوب"، بمبادرة من مؤتمر ستار وبالتنسيق مع مجلسي المرأة في كل من حزب الاتحاد الديمقراطي وحزب سوريا المستقبل.

وسلّط المنتدى الضوء على المذابح والإبادات التي وقعت في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، والربع الأول من القرن العشرين، وعلى المعاهدات التي أُبرمت بحق شعب المنطقة، وما نتج عن معاهدة لوزان وما أعقبها من عقبات.

وفي هذا السياق، قالت رئيسة اتحاد المرأة الأرمنية أناهيت قصبيان "اجتمعت النساء من مكونات شمال وشرق سوريا خلال المنتدى؛ من أجل تقوية إرادة المرأة في وجه الاتفاقات التي تنص على تقسيم المنطقة، مثل اتفاقية لوزان".

ونوّهت أن معاهدة لوزان حصلت من أجل إبادة مكونات المنطقة من الكرد، والأرمن، والسريان والإيزيديين.

وأوضحت أناهيت "أن المكون الأرمني يقف ضد الإبادات التي حصلت بحق جميع مكونات المنطقة، ويتكاتف جميع الحركات النسوية من أجل عدم تكرار ما حصل من مجازر".

من جانبها، قالت هند دارستاني، من المكون الشركسي "كان لمعاهدة لوزان تأثير كبير على المكون الشركسي، وبقية مكونات المنطقة، بهدف طمس هويتها وثقافتها".

وأكدت هند دارستاني أن النساء الشركسيات سيتلاحمن من أجل عدم تكرار اتفاقية لوزان التي أدت إلى تقسيم المنطقة وتهجير سكانها وإبادتهم.

فيما بيّنت هدية شمو، من المكون الإيزيدي، أن تأثير معاهدة لوزان كان كبيراً على المكون الإيزيدي؛ لأن الإبادة الأولى التي حصلت له كانت على يد الدولة العثمانية حتى آخر إبادة.

وطالبت هدية شمو النساء من كافة المكونات بالتكاتف والتعاضد من أجل عدم تكرار سيناريو معاهدة لوزان بحق شعب المنطقة.

(ل م)

ANHA