النساء في ريف دير الزور الشرقي ينددن بالعزلة المشددة المفروضة على القائد أوجلان

أدلت لجنة المرأة في مجلس الشعب ببلدة هجين بريف دير الزور الشرقي، بمشاركة العشرات من النساء، ببيان إلى الرأي العام، تنديداً بالعزلة المشددة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان من قبل دولة الاحتلال التركي، والهجمات الأخيرة على شمال وشرق سوريا.

البيان الذي قرئ من قبل الرئيسة المشتركة لمجلس عوائل الشهداء في بلدة هجين، رنا خطاط، أكد أن العزلة المشددة المفروضة على القائد أوجلان، هي عبارة عن تقاطع مصالح الدول المتآمرة المشاركة في اختطاف القائد أوجلان، مطالباً بفك العزلة المشددة عنه، وتحقيق حريته الجسدية.

كما طالب المجتمع الدولي والدول "الضامنة" بتأدية دورهم وتحمل مسؤوليتهم بإنهاء الاحتلال التركي ووقف هجماته على شمال وشرق سوريا.

(ف ع/ي م)

ANHA