النساء في مقاطعة قامشلو: حرية القائد عبد الله أوجلان ضمان لحرية المجتمع

خرج اليوم، المئات من نساء نواحي مقاطعة قامشلو (كركي لكي، وديرك، وتل كوجر، وجل آغا) والقرى التابعة لها، في مظاهرة حاشدة منددة بالمؤامرة الدولية ضد القائد عبد الله أوجلان في 9 تشرين الأول عام 1998.

رفعت المتظاهرات اللواتي انطلقن من ساحة الشهيد خبات بناحية كركي لكي التابعة لمقاطعة قامشلو، صور القائد عبد الله أوجلان، وعلم مؤتمر ستار، ويافطات كتب عليها "لا حياة بدون القائد"، و "حرية القائد عبد الله أوجلان هي حرية المجتمع"، ورددن شعاري "لا حياة بدون القائد"، و"المرأة، الحياة، الحرية".

لدى وصول المتظاهرات إلى سوق الناحية، وقفن دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلتها كلمة لعضوة مؤتمر ستار في كركي لكي، نسرين محمد، التي نوهت إلى أهداف المؤامرة الدولية، قائلة: "سعت قوى المهيمنة إلى قطع العلاقة بين القائد والمجتمع عبر اعتقاله، ومن جهة أخرى سعت إلى استهداف النساء اللواتي يناضلن من أجل تحقيق الحرية لجميع المجتمعات".

وأكدت أن هذه القوى لن تتمكن من تحقيق أهدافها لأن فكر القائد عبد الله أوجلان ترسخ بين جميع المجتمعات والنساء على وجه الخصوص، وبأنهن سيواصلن نضالهم لتحقيق الحرية الجسدية للقائد.

بدورها شددت عضوة مؤتمر ستار في ناحية تل كوجر، أمل جلود، على مواصلة السير على نهج القائد عبد الله أوجلان الذي يعد قائداً للسلام والحرية، وأكدت على عدم الاستسلام للعدو وسياساته والنضال ضد ممارساته على أساس فكر القائد.

واختتمت المظاهرة بترديد شعارات "لا حياة بدون القائد"، "عاش القائد عبد الله أوجلان"، "تسقط الخيانة".

(كروب/ آ)

ANHA