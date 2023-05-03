النساء في إقليم الجزيرة يعبّرن عن تضامنهن مع مرشحات حزب الخضر اليساري

نظم مؤتمر ستار اليوم الأربعاء، وقفة تضامنية مع المرشحات في حزب الخضر اليساري في الانتخابات التركية، تحت شعار "إبادة السياسيات جريمة امنحوا صوتكم للمرأة".

وشارك في الوقفة التضامنية التي أقيمت في ساحة ملعب هيثم كجو بمدينة قامشلو، المئات من النساء من المكون الكردي والعربي والسرياني والأرمني من جميع مدن ونواحي إقليم الجزيرة وإلى جانب حضور ممثلات عن مؤسسات ومجالس وهيئات الإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم الجزيرة.

حملت النساء خلال الوقفة يافطات كتب عليها باللغة الكردية "Disa em" و"Her tişt ji bo Azadiye" و"تحية من منسقية المرأة في الإدارة الذاتية بإقليم الجزيرة"، ويافطات رسم عليها علم حزب الخضر اليساري.

وبعد الوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ألقت الناطقة باسم منسقية مؤتمر ستار، ريحان لوقو، كلمة فيها مقاومة ونضال النساء بباكور كردستان من أجل تحقيق الديمقراطية في الانتخابات التركية، وقالت: "من ساحات ثورة المرأة نحيي مقاومة النساء والشبيبة بباكور كردستان في كل من آمد المقاومة حتى جزير وديرسم التاريخية إلى ملاطيا المناضلة وباطمان التي لم تركع للاحتلال".

فوز انتخابات ديمقراطية بريادة المرأة

ريحان لفتت الانتباه إلى نضال المرأة في كردستان والشرق الاوسط، قائلة: "المرأة التي لطالما أبدت مقاومة تاريخية في شمال وشرق سوريا وانتفضت وقادت الانتفاضة الشعبية في روجهلات كردستان، اليوم تعيد كتابة تاريخها مرة أخرى في باكور كردستان، وبإرادة كبيرة وعهد صارم تشارك اليوم في الانتخابات لتحقيق العدالة والديمقراطية والسلام ورفع وتيرة النضال والعمل، مواجهين كل الصعاب على أساس فكر ديمقراطي؛ نحن واثقون من فوز انتخابات ديمقراطية بريادة المرأة".

ريحان أكدت على أهمية انتخابات 14 أيار لكل الشعوب التواقة للحرية في كردستان والشرق الأوسط والعالم، وأوضحت: "ستكتب هذه الانتخابات تاريخ جديد لنا".

في ختام حديثها، دعت ريحان لوقو كل النساء للتصويت لصالح حزب الخضر اليساري، وتابعت: "في باكور كردستان تعتقل النساء اللواتي لهن دور بين المجتمع وتنادي بشعار (المرأة، الحياة، الحرية) ويتم فرض عقوبات عليها، لذلك من هنا نحيي مقاومة السجون وعلى وجه الخصوص سجن إمرالي، ونؤكد تضامننا مع حزب الخضر اليساري الذي يناضل ليل نهار من أجل حرية النساء والشبيبة".

بناء جمهورية ديمقراطية

بينما أشادت عضوة منسقية المرأة في الإدارة الذاتية الديمقراطية بإقليم الجزيرة، يسرى درويش بنضال النساء في باكور كردستان وتركيا من أجل الديمقراطية والحرية وحياة عادلة.

وأردفت يسرى: "باسم منسقية المرأة في الإدارة الذاتية نرسل تحياتنا الثورية إلى كل المدن بباكور كردستان وتركيا؛ فمعاهدة لوزان قد دخلت العد التنازلي لعامها المائة، وأردوغان يأخذ أنفاسه الأخيرة في الانتخابات".

يسرى أعربت عن تضامنهن مع حزب الخضر اليساري والحركة النسائية التي أثبتت نفسها بنضالها ومقاومتها، متوجهة بحديثها إلى النساء بباكور، بالقول: "بمجرد تشرحكن في الانتخابات ضد الطاغية أردوغان هو فوز بحد ذاته، فنحن هنا معكن بقلوبنا لنحقق حلم مظلوم دوغان وكمال بير في بناء جمهورية ديمقراطية".

(س أ/آ)

ANHA