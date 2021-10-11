النساء في حي زورافا يستنكرن المؤامرة الدولية على القائد أوجلان

وبتنظيم من قبل مؤتمر ستار في دمشق، أقيم اليوم اجتماع في حي زورافا بالعاصمة السورية دمشق حضرها العشرات من النساء من سكان الحي، وذلك لاستنكار المؤامرة التي طالت القائد عبدالله أوجلان والمطالبة بحريته.

وخلال الاجتماع عرض سنفزيون عن حياة القائد أوجلان منذ صغره ومراحل نضاله وحتى استهدافه عبر المؤامرة الدولية التي أدت لاختطافه وتسليمه لتركيا، حيث يمر حاليا الذكرى السنوية ٢٣ لبدء حبك تلك المؤامرة المصادف ٩ تشرين الأول عام ١٩٩٨. والتي لاتزال مستمرة حتى الآن وسط ظروف عزلة مشددة.

وفي ختام عرض السنفزيون رددت المشاركات الشعارات التي تحيي مقاومة القائد اوجلان وتستنكر المؤامرة.

(س ع/ل)

ANHA