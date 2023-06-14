النساء في دير الزور ينددن بجرائم قتل النساء في المناطق المحتلة

جاء هذا التنديد، في أعقاب تعرّض امرأة كردية من أهالي قرية الشيخ بناحية راجو في عفرين المحتلة، للقتل بآلة حادة من قبل مرتزقة دولة الاحتلال التركي، الذين بعدما أقدموا على قتلها، نهبوا المنزل وأحرقوه لإخفاء معالم جريمتهم.

وتشهد المناطق التي تحتلها تركيا ومرتزقتها في سوريا، ارتفاعاً كبيراً في عدد جرائم قتل واغتصاب النساء والأطفال، ففي أوائل شهر أيار المنصرم فقط، تعرضت طفلتان تبلغان من العمر (10 و14 عاماً) لجريمتي اغتصاب من قبل مرتزقة الاحتلال التركي، كما قتلت امرأة كردية أخرى على يد هؤلاء المرتزقة.

أدانت لجنة المرأة ومكتب تجمّع نساء زنوبيا في دير الزور، جرائم قتل النساء في عفرين المحتلة، وأكدا أن الهدف من استهداف النساء بهذا الشكل محاولة "لكسر إرادتهن".

واعتبرا خلال بيانين منفصلين، أدليا بهما اليوم، جميع أشكال العنف الممارس بحق النساء "انتهاكاً لحقوق الإنسان"، وشددا على ضرورة اتحاد النساء وعدم التسامح مع مرتكبي العنف ضد المرأة بأي شكل وفي أي سياق وتحت أي ظرف كان.

وطالبا الجهات الحقوقية الدولية لإيقاف هذه الجرائم الوحشية بحق النساء، مؤكديْن "سنقاوم نحن النساء بدورنا ضد هذه الجرائم، وسنوقف هذا العمل اللاإنساني، ويداً بيد سنقاوم وننتصر لدحر العنف الممارس ضد المرأة".

(كروب/ي م)

ANHA