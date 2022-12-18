النساء في الشهباء يدعون المنظمات الإنسانية لفك الحصار عن الشهباء

تجمّعت عشرات النساء بينهنّ عضوات مؤتمر ستار في مخيم برخدان في مقاطعة الشهباء لتسليط الضوء على الحصار الذي تفرضه حكومة دمشق على المقاطعة.

وألقت عضوة منسقية مؤتمر ستار، هيفي سليمان كلمةً باللغتين الكردية والعربية.

وأشارت خلال كلمتها إلى أنّ الدول الرأسمالية خططت لتهجير كافة الشعوب الأصلية في الشرق الأوسط التي تعدّ مركزاً للحضارة الديمقراطية، لمواصلة مخططاتها في احتلال المنطقة.

ولفتت هيفي سليمان إلى أنّ الدول الرأسمالية تسعى إلى تنفيذ مخططاتها عبر الهجمات على المنطقة وفرض الحصار عليها.

مشيرة إلى العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان ووصفتها بأنّها استمرار للمؤامرة الدولية. كما أوضحت أنّه يراد بهذه المؤامرة كسر إرادة الشعب.

ودعت هيفي سليمان المنظمات الإنسانية إلى تأدية مسؤولياتها الأخلاقية "اسمعوا صوت الحرية والسلام، تحرّكوا لإنهاء الحرب والحصار على المنطقة".

(ر)

ANHA