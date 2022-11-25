النساء في الرقة ينددن بهجمات الاحتلال التركي في اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة  

تحت شعار "ضد كافة أشكال عنف الدولة وذهنية الرجل.. Jin, Jiyan, Azadî" أي (المرأة، الحياة، الحرية) نظم تجمع نساء زنوبيا مظاهرة، اليوم الجمعة، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، شاركت فيها عضوات منصة الفعاليات المشتركة للحركات والتنظيمات النسائية في شمال وشرق سوريا، وعضوات وأعضاء المؤسسات المدنية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، ومجلس عوائل الشهداء، والأحزاب السياسية، وجمع غفير من أهالي الرقة.

انطلقت المظاهرة من أمام ساحة الإطفائية سيراً على الأقدام وصولاً إلى دوار الدلة في مركز مدينة الرقة، حمل المتظاهرون يافطات كتب عليها " Jin, Jiyan, Azadî" (المرأة، الحياة، الحرية)، و "عاشت قوات سوريا الديمقراطية"، و "لا للاحتلال التركي".

لدى وصولهم إلى دوار الدلة في مركز المدينة، وقفوا دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقت الناطقة باسم مجلس المرأة العام في حزب سوريا المستقبل، غالية كجوان، كلمة باسم منصة الفعاليات المشتركة للحركات والتنظيمات النسائية في شمال وشرق سوريا، حيّت خلالها "مقاومة المرأة في شمال وشرق سوريا".

وقالت: "اليوم من أرض الرقة، أرض المقاومة، نحيّي جميع الشعوب المهيبة والرائدة، والنساء المناضلات، كما نثمن الجهود المبذولة لكل امرأة، فمن خلال أصواتكن صوت الحق والحرية تكون ثورتنا ثورة جديرة بتضحيات شهدائنا؛ لحماية المكتسبات التاريخية لشمال وشرق سوريا وللحفاظ على وحدة سورياً أرضاً وشعباً".

وأضافت: "إن المقاومة البطولية التي تبديها النساء السوريات اليوم تحت شعار "ضد كافة أشكال عنف الدولة وذهنية الرجل.. Jin, Jiyan, Azadî أي (المرأة، الحياة، الحرية) ، واليوم ننطلق من هذا الشعار الذي وحد كافة النساء في العالم بفكر وهدف وقلب واحد لبناء الجوهر الحقيقي للحياة الحرة"، مؤكدة "أن النضال والمقاومة قوتان أساسيتان لجميع الحركات والتنظيمات النسائية ضد ذهنية الدولة والأنظمة الفاشية وكل من يرتكب مجازر وإبادات بحق المرأة والإنسانية جمعاء".

وأشارت غالية "منذ 11 عاماً، ونحن نقاوم، وحاربنا أعتى تنظيم إرهابي في العالم، وقدمنا الكثير من التضحيات في سبيل هذا النضال، وعملنا على تنظيم أنفسنا على ميراث الآلاف من الشهيدات والشهداء".

وأعربت عن رفضها لكافة الجرائم التي ترتكب بحق المرأة في كل زمان ومكان، وقالت: "إننا منصة الفعاليات المشتركة للحركات والتنظيمات النسائية في شمال وشرق سوريا، نعاهد جميع شهيداتنا بالسير على دربهن، وقيادة هذه المرحلة بكل حكمة وجسارة، لتحقق التغيير الديمقراطي تحت شعار "Jin, Jiyan, Azadî"، وندعو كافة النساء أجمع للانتفاضة وحماية ثورة المرأة من كافة أشكال الإجرام والاحتلال التركي".

(م خ/ي م)

ANHA