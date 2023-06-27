النساء في عفرين والشهباء: سنواصل نضال يسرى وليمان

تحدّثت عضوات مجلس مؤتمر ستار في مقاطعة عفرين والشهباء إلى وكالتنا، عن الهجوم الذي شنّته دولة الاحتلال التركي في العشرين من شهر حزيران الجاري.

وشنّت دولة الاحتلال التركي في العشرين من الشهر الجاري، هجوماً جويّاً على الطريق الواصل بين تربه سبيه وقامشلو، إذ استهدفت مسيّرة تركية سيارةً بالقرب من قرية تل شعير، ما أسفر عن استشهاد كل من الرئيسة المشتركة لمجلس مقاطعة قامشلو يسرى درويش، ونائبة الرئاسة المشتركة للمجلس ليمان شويش، وعضو المجلس فرات توما، بالإضافة إلى إصابة الرئيس المشترك للمجلس كابي شمعون.

وأوضحت ريحان علو، أن دولة الاحتلال التركي تنتهج سياسة الإبادة ضدّ الشعب الكردي، وقالت: "يسعون بهذه الهجمات إلى طمس إرادة الشعب ولاسيما المرأة لئلّا تنظّم نفسها، وهذا هو سبب هجماتهم المستمرة على المنطقة. هذا ولطالما استهدفت الدولة التركيّة الكرد على مرّ التاريخ".

وأكّدت ريحان علو على استعدادهنّ الدائم للمقاومة في مواجهة الهجمات، وطالبت بوضع حدّ لجرائم وممارسات دولة الاحتلال التركي في مناطق شمال وشرق سوريا. واختتمت حديثها قائلةً: "كفى لممارسات الدولة التركيّة. حان وقت الحرية، حان وقت إثبات وجودنا".

أما أمينة سليمان، فقد أوضحت أنّ دولة الاحتلال التركي تحيك مخططاتٍ قذرة ضدّ مناطق شمال وشرق سوريا، وقالت: "ما الذي تريده الدولة التركيّة منّا؟ إن كان لديها ما تريده فلتواجهنا، فاستهدافها لقيادينا وريادينا بطائراتها لهو عار. فلتخجل الدولة التركيّة من نفسها".

وتابعت أمينة حديثها قائلةً: "إنّنا توّاقون للمحبة والحرية والأخوّة، إنّنا ندين هجمات الدولة التركيّة، ونؤكّد على أنها لن تتمكّن من القضاء على مشروع الأمة الديمقراطية، لأن مشروعنا قائمٌ على أخوّة الشعوب".

وأشارت ليلى إيبش، إلى أنّ استهداف الرياديتين يسرى وليمان يُعدّ استهدافاً لثورة المرأة، وقالت: "استهداف المرأتين الرياديتين والطليعيتين هو استهدافٌ لإرادة المرأة. ونحن ندين هذه السياسة، وسنسير على خطا ريادياتنا بالنضال والمقاومة. فثورة روج آفا هي ثورة للمرأة، لذا سنتمسّك بثورتنا ولن نسمح للعدو بتحقيق مآربه".

(ر)

ANHA