النساء الإيزيديات في روج آفا يجابهن الفرمان بالتنظيم الذاتي

تعرّض المجتمع الإيزيدي لعشرات الفرمانات (الإبادة الجماعية) على مر التاريخ، إحداها الفرمان الـ 74 الذي وقع على يد مرتزقة داعش في 3 آب 2014 والذي يُعرف أيضاً باسم فرمان المرأة الإيزيدية، فقد اختطف مرتزقة داعش خلالها آلاف النساء والأطفال الإيزيديين وقاموا ببيعهم في أسواق الموصل والرقة.

وحسب الجمعيات الإيزيدية؛ فقد اختطف مرتزقة داعش خلال هذا الفرمان 6417 إيزيدياً، منهم 3548 امرأة، و2869 رجلاً، لتسفر حملات التحرير المختلفة التي أُطلقت لاحقاً عن تحرير 3739 إيزيدياً، بينهم 1203 امرأة، فيما بقي مصير من تبقى منهن لا يزال مجهولاً.

مضى على الفرمان اليوم، 9 أعوام، لكن المجتمع الإيزيدي لا يزال إلى الآن يكتوي بنار هذا الجرح، واعترفت دول عديدة، وفي مقدمتها العراق، بهذه الهجمات كـ "إبادة جماعية"، وتُعتبر اتفاقية 9 تشرين الأول عام 2020 المبرمة بين الدولتين التركية والعراقية والحزب الديمقراطي الكردستاني استمراراً للفرمان الـ 74.

مساعي تحرير الإيزيديات

وأنقذت وحدات حماية المرأة (YPJ) في روج آفا، خلال حملات تحرير المنطقة من مرتزقة داعش (حملة تحرير الباغوز عام 2019، حملة تحرير الرقة عام 2017، حملة الأمن والإنسانية في مخيم الهول شمال وشرق سوريا عام 2021- 2022) مئات النساء الإيزيديات وحررتهن من قبضة مرتزقة داعش، لكن لا تزال العديد من النساء تنشدن التحرير.

وبهدف تسليط الضوء على وضع النساء الإيزيديات وتحرير المختطفات، عُقد في مدينة بيليفيلد الألمانية عام 2017 كونفرانس ضد إبادة شنكال والمرأة، وتقرر خلال الكونفرانس خوض النضال المشترك، كما تم في آمد في العام ذاته تأسيس "منصة النضال من أجل النساء المختطفات".

تنظيم المرأة الإيزيدية في روج آفا

وفي روج آفا، بدأت النساء الإيزيديات عام 2021 بتنظيم أنفسهن؛ تفادياً لتكرار فرمان شنكال، وأسسن اتحاد المرأة الإيزيدية في روج آفا.

وعُقد المؤتمر التأسيسي لاتحاد المرأة الإيزيدية في روج آفا في منطقة الشهباء في 29 حزيران عام 2021، بحضور 300 امرأة إيزيدية من مختلف مناطق الجزيرة، عفرين وحلب.

وافتتح الاتحاد أول مركز له في مخيم سردم الواقع في قرية تل سوسين في الشهباء في 28 شباط عام 2022، ثم بدأ بتوسيع نطاق تنظيمه وافتتح مركزاً في ناحية تربه سبيه التابعة لمقاطعة قامشلو، وللاتحاد الآن 3 مراكز رئيسة في روج آفا متوزعة في حي الشيخ مقصود بحلب ومنطقة الشهباء وتربه سبيه.

وصرحت عضوة اتحاد المرأة الإيزيدية في روج آفا (YJÊR) فلة حسن، لوكالتنا: "لطالما تعرضت المرأة الإيزيدية للفرمانات، لذا قمن بتعزيز نضالهن لوضع حد للجرائم المرتكبة بحقهن".

(ر)

ANHA