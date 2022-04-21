النساء العرب والكرد والشركس يدن الهجوم التركي وخيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني

بعد ثلاثة أيام من الزيارة التي أجراها رئيس حكومة إقليم جنوب كردستان مسرور البارزاني، إلى تركيا التقى خلالها بأردوغان ورئيس الاستخبارات التركية هاكان فيدان، بدأ جيش دولة الاحتلال التركية بشن هجماتها على مناطق الدفاع المشروع بباشور (جنوب كردستان) فجر يوم الإثنين 18 نيسان الجاري.

وكانت لجنة العلاقات الخارجية لمنظومة المجتمع الكردستاني قد كشفت في الـ 26 من شهر آذار من العام الجاري، أن دولة الاحتلال التركية ستشن هجوماً على جنوب كردستان بالتعاون مع الحزب الديمقراطي الكردستاني.

'PDK أكبر عدو للكرد'

وهو ما تراه مكونات مدينة منبج هجمات إبادة بحق الكرد وضد المكتسبات التي تحققت بفضل مقاومة وتضحيات قوات الكريلا، إذ تؤكد ناجية حاج محمد من المكون الشركسي، أن هجمات الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع منافٍ للأخلاق والقوانين الدولية، وتهدف إلى محو الهوية الكردية بالدرجة الأولى.

مشيرة إلى السياسة العدائية لدولة الاحتلال التركية تجاه شعوب المنطقة "تستهدف الشعوب المتعطشة للحرية والمناضلة والمدافعة عن حقوقها".

أما عن تواطؤ الحزب الديمقراطي الكردستاني مع دولة الاحتلال التركي، أوضحت ناجية حاج محمد "لقد برز من خلال أفعاله وتعاونه مع تركيا بأنه أكبر عدو للشعب الكردي، بضربه الوحدة الكردية".

وأعربت ناجية محمد عن مساندتها لمقاومة قوات الدفاع الشعبي (الكريلا)، "نحن معكم، بفضل تضحياتكم تحررت المنطقة من مرتزقة داعش".

في حين أعربت آسيا اسماعيل من المكون الكردي عن استنكارها الشديد لهجمات دولة الاحتلال التركي على جنوب كردستان، وحملت الحكام في عائلة البرزاني مسؤولية الهجمات "هو المسؤول الأول والأخير عن هذه الهجمات، وهو مسؤول عن إراقة الدماء الكردية" مشددة "يجب محاسبته على ذلك".

هجمات الاحتلال التركي ستفشل كما في غاري وشيلادزي

كما أكدت غادة حميد من المكون العربي أنهم مع قوات الكريلا التي تضم بناتهم وأبناءهم وتدافع عن الإنسانية جمعاء ضد الظلم والاضطهاد، محملة من جهتها مسؤولية الهجمات التي تطال الكرد، الديمقراطي الكردستاني "هو الذي يساهم في سفك الدماء".

وشددت على أن هجمات دولة الاحتلال التركية "لن تضعف من مقاومة قوات الكريلا وسوف تهزم شر هزيمة كما في غاري وشيلادزي".

(ي م)

ANHA