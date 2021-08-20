النساء الأفغانيات ينظمن تجمعاً طلباً لمنح المرأة دوراً في الحكومة الجديدة

وأكدت قناة "طلوع نيوز" اليوم الجمعة، أن مجموعة نساء أفغانيات من الموظفات في الحكومة المنهارة ومنظمات غير حكومية، نظمن تجمعاً وأعربن خلاله عن قلقهن إزاء مستقبل البلاد وكيفية تمثيل المرأة في الحكومة القادمة.

وشددت النساء على أنه لا يجوز أن تتجاهل طالبان التقدم الذي أحرزته المرأة ونضالها خلال السنوات الـ20 الماضية.

ونقلت القناة عن الناشطة الحقوقية، فريحة ايثار، قولها: "لا يجوز للناس والحكومة وأي مسؤول سيُكلف بتشكيل الحكومة تجاهل النساء الأفغانيات. لن نتوانى عن حقوقنا في التعليم والعمل والمشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية"، بحسب ما نقلته شبكة روسيا اليوم.

بدورها، ذكرت الناشطة الحقوقية، شكرية مشعل: "عملنا بدأب على مدى 20 عاماً، ولن نتراجع. لا نريد حكومة مفروضة علينا، بل يجب أن تستند إلى إرادة المواطنين الأفغان"

وتتزايد المخاوف بشأن وضع المرأة في أفغانستان، رغم تعهد حركة طالبان بعد سيطرتها مؤخراً على العاصمة كابل وزعمها احترام حقوق النساء "ضمن إطار الشريعة الإسلامية".

(د ع)