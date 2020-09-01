النمسا: لا يجب أن يكون لتركيا أي نفوذ في أوروبا

وقال وزير داخلية النمسا كارل نيهمر: "لا يجب أن يكون لتركيا أي نفوذ في أوروبا، لن نقبل بأي محاولة تركية للتأثير على مبادئنا الأساسية"، وعبّر عن شكوك النمسا "حول أنشطة للاستخبارات التركية في البلاد".

وطالب وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبيرغ في وقت سابق الاتحاد الأوروبي "بأن يعيد تقييم علاقاته مع تركيا، في ضوء سلسلة الأحداث الأخيرة، مشيرًا إلى قلق خاص من الوضع في شرق البحر المتوسط".

وقال شالنبيرغ في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأميركي الزائر مايك بومبيو: "يجب أن أقول إن النمسا تشعر بقلق بالغ من الوضع الخطير الذي نعتقد أنه قد يتصاعد".

وأضاف: "الإجراءات التي تتخذها دول معينة في شرق البحر المتوسط، يجب أن تدفع الاتحاد الأوروبي إلى إعادة تقييم علاقاته مع تركيا".

(ي م)