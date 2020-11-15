النهضة التونسية تحسم مصير الغنوشي اليوم

يعقد مجلس شورى حركة النهضة التونسية، اليوم الأحد، اجتماعًا للحسم في ترشح رئيس الحركة راشد الغنوشي لرئاسة النهضة.

ويأتي الاجتماع بعد أن طالب 60 عضوًا من بين 100 قيادي في الحركة، الغنوشي بعدم الترشح مجددًا، ووقّعوا عريضة لعقد اجتماع طارئ لمجلس الشورى، كما سيبحث الاجتماع الخلافات الداخلية في الحركة وسبل تطويقها.

وأشار الغنوشي، في تصريحات، مؤخرًا، إلى أنه لا ينوي الترشح لرئاسة الحركة خلال الفترة القادمة، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الحديث عن إمكانية ترشحه لرئاسة الجمهورية يعدّ سابقًا لأوانه.

وتشهد حركة النهضة الإخوانية في تونس خلافات حادة، حيث تحوّل الصراع الخفي بين قيادات الحركة إلى سجالات علنية أمام وسائل الإعلام، بسبب انقسام الحركة حول إزاحة رئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشي، من منصب رئاسة الحزب الذي يستأثر به منذ ما يقارب الـ 50 عامًا.

وبالإضافة إلى الخلافات الداخلية، يواجه راشد الغنوشي انتقادات كبيرة من الأحزاب السياسية والاتحادات الشعبية الرافضة لمحاولات الغنوشي إدخال تونس في صراعات لصالح تركيا.

(ي ح)