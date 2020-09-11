الندوة الجماهيرية: على الرغم من الصراعات على السلطة عيشت العلاقات الثقافية بين المكونات

تستمر الندوة الجماهيرية التي ينظمها مجلس سوريا الديمقراطية تحت شعار "نحو مؤتمر وطني لأبناء الجزيرة والفرات"، والتي انطلقت ظهر اليوم في مدينة الحسكة، بحضور أكثر من 500 شخصية سياسية وعشائرية واجتماعية.

وتناولت الندوة الجماهيرية في محورها الأول" العلاقات التاريخية بين شعوب المنطقة ودورها في بناء مستقبل السوريين، ودور المكونات السورية في توثيق هذه العلاقات"، عبر محاضرة للباحث التاريخي وعضو المجلس الرئاسي في مسد عبد القادر موحد.

وقال الموحد على الرغم من طابع التعايش والتعاون العام اللذان سادا علاقات شعوب المنطقة إلا أن هذه العلاقات كانت تتحول وتتغير تبعًا للأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وكان ثمة مراحل شهدت توترات وصراعات عنيفة أدخلت المجتمعات في مآزق حضارية خطيرة.

ونوه المحاضر أنه على الرغم من الصراعات القومية على السلطة والملك إلا أن العلاقات الثقافية عيشت بكثافة بين شعوب المنطقة، وقد غلب عليها الطابع التكافلي وقوبل الاختلاف بتقدير وود، ولم يعتبر عائقًا أمام علاقات الصداقة والأخوة.

وأشار إلى أن حق تقرير المصير كمبدأ أقرته الشرعية والقوانين الدولية هو حق لكل شعوب المنطقة، ولا يقبل الانتقائية والمزاجية بتطبيقه.

وقال "إن اللجوء إلى العنف والوسائل العسكرية والحربية والمسلحة لإيجاد حلول للمشاكل في المنطقة قد فشل، ولم يوصل أيًا من الأطراف إلى نيل غاياتها بقدر ما ساهم في تعقيد المواقف".

وبيّن أنه لهذا السبب ولأسباب أخرى موضوعية، ولاسيما ما يربط شعوب المنطقة من تاريخ وجغرافيا وتواصل حضاري واجتماعي وثقافي وأسري، ناهيك عن المصالح المشتركة والجامعة بينهما منذ آلاف السنين، وقال "لا بدّ من اعتماد الحوار وسيلة أساسية لحلول دائمة وراسخة وعادلة على أساس الإرادة المشتركة لبناء سوريا وطنًا لنا جميعا، حوار معرفي وثقافي وفكري على جميع المستويات، بحيث يمكن أن يبلور رؤية جديدة تنطلق من الصراحة والمكاشفة والنقد والنقد الذاتي".

هذا وستستمر الندوة الجماهيرية في محوريها المتبقيين، وهما كل من " المحور الثاني الذي سيتناول الحوار السوري السوري " الحوار مع المعارضة، الحوار مع النظام، الحوار الكردي_الكردي وانعكاسها على الحل السياسي"، والمحور الثالث والأخير سيركز على " الإدارة الذاتية وقواعد العمل المؤسساتي الحوكمة، وآلية تطوير المشاركة في الإدارة الذاتية".

ANHA