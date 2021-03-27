الندوة الحوارية الثانية في منبج بخصوص الدستور السوري الجديد

ونظمت منظمة برجاف الندوة الحوارية الثانية في منبج لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه العملية الدستورية في سوريا, وما يمكن فعله لتقديم الأفكار والرؤى والمقترحات لتطوير العملية الدستورية وصولاً إلى دستور جديد يعبّر عن كل المكونات المجتمعية السورية.

وحضر الندوة التي أقيمت في صالة المطعم العربي غرب المدينة شخصيات ثقافية وحقوقية وسياسية من اهالي مدينة منبج.

وتمحورت الندوة حول مسار العملية الدستورية السورية, وتم النقاش مع الحضور من قبل الدكتور مازن غريب عضو اللجنة الدستورية الدائرة المصغرة عبر الفيديو من بريطانيا عن المشاكل التي تواجه صياغة الدستور الجديد وعدم تغييب أي طرف من صياغة الدستور الجديد.

وفي نهاية الندوة تمّ تقديم أبرز التوصيات والمقترحات من قبل الحضور, بخصوص مشاركة المجتمع بكافة مكوناته وأطيافه في صياغة الدستور السوري الجديد وعدم تغييب أي جهة داخل سورية من صياغة الدستور.

والجدير بالذكر أنه سيتم عقد عدة ندوات بخصوص صياغة الدستور السوري الجديد في منبج.

(أ/ق)

ANHA