النّيران تتلفُ 100 دونم من محصول الشّعير في ريف دير الزّور الغربيّ

هذا وأدّى اندلاع نيران بثلاثة مواقع متفرّقة بالريف الغربيّ لدير الزور إلى خسائر مادّية من محصول الشعير.

وبحسب المعلومات التي أفاد بها مراسلنا فإنّ النيران اشتعلت بأراضي زراعية بمنطقة أبو خشب بعد أن ضربت عاصفة رعدية المنطقة، وأدّت إلى إتلاف ما يقارب الـ50 دونماً من حصول الشعير، فيما بقي سبب اندلاع النيران في أراضٍ أخرى بمنطقتي الجبلة وقمر الدين مجهولاً، وأدّت بدورها إلى خسائر قُدّرت أيضاً ب50 دونماً من محصول الشعير .

هذا وهرع الأهالي لإخمادها قبل أن تمدد إلي الأراضي المجاورة.

وتعرّض موسم المزارعين الشتوي من القمح والشعير في شمال وشرق سوريا العام المنصرم لحرائق مفتعلة حيثُ التهمت 435500 دونم بحسب تقديرات هيئة الاقتصاد والزراعة، بالإضافة لحصول خسائر مادّية أخرى من آليّات زراعية وأشجار زيتون وثروة حيوانية، وفقدان أشخاص بين عسكريين ومدنيين قضوا خلال إخمادهم للحرائق.

(سـ)

ANHA