النازحون في مخيم الهول: الحملة جعلتنا نشعر بالأمان

وكانت قوى الأمن الداخلي وبمساندة قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب ووحدات حماية المرأة وللحد من تأثير نشاط خلايا داعش قد أطلقت حملة تحت اسم "حملة الإنسانية والأمن" قبل ثلاثة أيام. وجاءت الحملة تلبية لنداءات أهالي المنطقة ووجهاء العشائر.

وتتواصل الحملة في قطاع النازحين السوريين واللاجئين العراقيين في المخيم المقسم لعدة قطاعات. وعبر اللاجئون العراقيون في القطاع عن سعادتهم بإطلاق الحملة كونه الأكثر تعرضاً لجرائم خلايا داعش.

'الحملة من أجلنا'

وأشادت اللاجئة جواهر حميد مريش من محافظة الموصل والمقيمة في المخيم منذ 4 أعوام ونصف العام بالحملة" هذه الحملة جيدة. نناشد حكومة العراق لإجلائنا من المخيم. نريد عودة المخيم إلى وضعه السابق، وأن تنتهي جرائم القتل ويستتب الأمن. هذه الحملة جيدة لتحقيق الأمن".

بدوره قال اللاجئ خلف مسلم خيمات" قوى الأمن الداخلي حققت الأمن عبر إطلاق هذه الحملة. بفضلهم عاد الأمن لنا. كان وضعنا سيئاً جداً أما الآن فيمكننا النوم بسلام. جرائم القتل كانت كثيرة للغاية. نعيش في أمان منذ يومين. تحسن وضعنا كثيراً خلال اليومين الماضيين. نشكر قوى الأمن الداخلي".

'نريد استمرار الحملة بهذه الوتيرة'

وأشار اللاجئ إمام محمد إلى شعوره بالارتياح عقب إطلاق حملة الإنسانية والأمن" تعامل قوى الأمن الداخلي معنا جيد للغاية. لم نتعرض لأي سوء معاملة، فقط كانوا يجرون عمليات التفتيش. نحن بحاجة إلى الأمن ومهمة قوى الأمن الداخلي هي التحري والبحث. نريد استمرار الحملة لضمان أمننا".

فاطمة جميلة لاجئة تركمانية من الموصل مقيمة في المخيم منذ 4 أعوام، قالت "كنا نخاف، الوضع في المخيم كان غاية في السوء. كانت هناك جرائم خطف وقتل وكنا لا ندري متى نكون نحن الضحية التالية. كنا نتعرض لتهديدات من جهات مجهولة. هذه الحملة تضمن أمننا. أخاف أن أقتل".

(م)

ANHA