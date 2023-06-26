الناتو: تمرد فاغنر يظهر الخطأ الاستراتيجي الكبير الذي ارتكبته روسيا في أوكرانيا

قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ إن "تمرد مجموعة فاغنر والذي تم إجهاضه في روسيا يظهر أن موسكو ارتكبت خطأ استراتيجياً بشن حرب على أوكرانيا".

وصرح للصحفيين خلال زيارة إلى عاصمة ليتوانيا، قبل ساعات، بأن "الأحداث التي وقعت روسيا هي مسألة داخلية، وهي دليل آخر على الخطأ الاستراتيجي الكبير الذي ارتكبه الرئيس فلاديمير بوتين بضمه غير القانوني لشبه جزيرة القرم والحرب ضد أوكرانيا".

وأضاف "بينما تواصل روسيا هجومها، من المهم أن نواصل دعمنا لأوكرانيا".

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك اليوم، إن الأحداث الأخيرة في روسيا تظهر "تصدعات هائلة" داخل المجال السياسي لروسيا، مضيفة أن ألمانيا لن تتدخل فيما وصفته بـ "الأمور السياسية الداخلية".

وأضافت قبل توجهها إلى اجتماع الاتحاد الأوروبي "نشهد تصدعات هائلة في الدعاية الروسية" مضيفةً أن الحلفاء الغربيين سيواصلون دعم أوكرانيا.

(م ش)