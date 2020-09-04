الناتو: روسيا سمّمت المعارض أليكسي نافالني

وطالب أمين عام الحلف ينس ستولتنبرغ روسيا بتقديم كافة المعلومات عن مادة نوفوتشيك، مشيرًا إلى أنه "على موسكو تزويد منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية بالمعلومات الوافية عن تلك المادة السامة"، وأضاف أن نافالني سُمّم بمادة كيمياوية عسكرية، وعلى روسيا الرد على الأسئلة والتوضيح.

ويُعرف نافالني (44 عامًا)، بأنه من أشد منتقدي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مرض وتدهورت حالته الصحية فجأة عندما كان على متن رحلة جوية الشهر الماضي.

وطالب القادة الغربيون موسكو بتوضيحات بعدما أعلنت برلين الأربعاء عن وجود "أدلة قاطعة" على أنه تعرّض للتسميم بواسطة غاز الأعصاب "نوفيتشوك" الذي تم تطويره خلال فترة الحرب الباردة.

(ي م)